'Mooiboy' van Ajax heeft nog geen plek in kleedkamer: 'Ik moet geduld hebben'

Eén van de spelers die dit seizoen de meeste indruk maakt bij Ajax, is Jorthy Mokio. De middenvelder maakte in augustus zijn debuut voor de Amsterdammers in de wedstrijd tegen Jagiellonia Bialystok en was toen pas zestien jaar en zes maanden oud. Mokio heeft echter nog een lange weg te gaan, erkent hij in gesprek met Het Laatste Nieuws.

Mokio, die op 29 februari zijn 17e verjaardag vierde, kwam tot op heden tot 17 optredens voor de hoofdmacht van Ajax. Met zijn treffer tegen Union Sint-Gillis werd hij de jongste doelpuntenmaker ooit voor een Nederlandse club in een Europese competitie. Mokio scoorde vorige maand ook in het Eredivisie-duel met NAC Breda (3-1 zege).

Mokio verruilde KAA Gent afgelopen zomer voor Ajax, tekende tot medio 2027, en weet wat zijn relatief korte tijd in Amsterdam hem al heeft bijgebracht. “Technische vaardigheden. De handelingssnelheid ligt hier hoger, zeker in de Europese wedstrijden. En ook als persoon ben ik veranderd, denk ik."

“Ik ben meer professional geworden. Ik blijf na de training vaker in de gym. Dat deed ik vroeger bij Gent niet. Omdat ik voelde dat ik in de duels soms nog fysieke kracht miste. En ik kom tegenwoordig op tijd", grijnst Mokio. "Dat was in Gent soms een probleem. Al kwam dat vaak ook door school.”

Zijn puike prestaties tegen onder meer Union heeft de Belg al zijn interlanddebuut opgeleverd. Op 20 maart, 19 dagen na zij 17e verjaardag, debuteerde Mokio in het met 3-1 verloren Nations League-duel met Oekraïne.

Een aantal spelers bij de nationale ploeg kende hij alleen van de game FIFA. "Ja, heel bijzonder. Ik heb er altijd van gedroomd om daar ooit te zitten, maar ik had niet gedacht dat het zo snel al zou gebeuren. Dat ik werd opgeroepen wil wel zeggen dat ik het verdiende, dat ik één van hen was.”

“Ik was vaak met Romelu (Lukaku, red.), ook omdat onze vaders elkaar kennen. Voor de eerste training nam hij me apart en zei hij dat niets onmogelijk is. Dat ik gewoon mezelf moest zijn en zonder angst moest voetballen om te laten zien wie ik was. En verder met Jérémy (Doku, red.), met Raskin, met Malick (Fofana, red.). Kevin (De Bruyne, red.) was me aan het plagen, hij noemde me de hele tijd ‘mooiboy’.”

“Spelen, zoveel mogelijk minuten maken", somt Mokio zijn doelen voor het komende seizoen op. "Op dit moment ben ik nog een Jong-speler, bij de trainingen zit ik zelfs nog niet in de kleedkamer van de A-ploeg. De eerstvolgende stap is dat ik ook echt lid van word van het eerste. Tot dan moet ik gewoon geduld hebben en de momenten grijpen die ik krijg.”