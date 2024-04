Inter viert kampioenschap met gemakkelijke zege en dubbelslag Çalhanoglu

De eerste wedstrijd na het veiligstellen van de Italiaanse landstitel heeft voor Inter geen problemen opgeleverd. De Milanezen ontvingen Torino in het Stadio Giuseppe Meazza en konden zonder al te veel moeite drie punten bijschrijven: 2-0. Hakan Çalhanoglu was de grote man met twee treffers.

Bijzonderheden:

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De eerste helft kende verrassend veel kansen voor Torino, maar de bezoekers lieten na deze om te zetten in doelpunten. Het kantelpunt van het duel volgde vlak na rust, toen Adrien Tameze na een overtreding op doorgebroken speler met een rode kaart het van het veld moest. Enkele minuten later profiteerde Inter van het numeriek voordeel, toen Çalhanoglu met een halfvolley binnenwerkte: 1-0.

Weer een paar minuten later werd de wedstrijd meteen in het slot gegooid. Marcus Thuram werd in de zestien onderuitgehaald door Torino-verdediger Matteo Lovato, waarna Çalhanoglu vanaf elf meter zijn dertien Serie A-goal van het seizoen binnenschoot: 2-0. De overwinning kwam daarna niet meer in gevaar.

Inter - Torino 2-0

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties

Reageer Je moet inloggen om te reageren. Heb je nog geen account? Dan kun je je gratis registreren. Inloggen

49' Rode kaart Adrien Tameze56' 1-0 Hakan Çalhanoglu (assist: Henrikh Mkhitaryan)60' 2-0 Hakan Çalhanoglu (penalty)