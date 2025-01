Inter blijft winnen en heeft koppositie in Serie A voor het grijpen

Inter heeft zondagmiddag een zakelijke overwinning geboekt in de Serie A. Op bezoek bij Venezia was de ploeg van trainer Simone Inzaghi met 0-1 te sterk dankzij een treffer van Matteo Darmian. Door de overwinning staan i Nerazzuri op de tweede plek van de ranglijst, een punt achter koploper Napoli. Inter heeft bovendien nog een wedstrijd tegoed ten opzichte van de Napolitanen.

Venezia - Inter 0-1

Met zowel Denzel Dumfries als Stefan de Vrij in de basis kwam Inter snel op voorsprong tegen Venezia, waar Ridgeciano Haps op de bank zat. Na een lange bal van achteruit verzuimde Lautaro Martínez van dichtbij te scoren, maar uit de rebound lukte het Darmian alsnog de 0-1 aan te tekenen. Nadien bleef Inter de bovenliggende partij en Venezia had weinig in de melk te brokkelen, al kwam er aan de stand op het scorebord geen verandering meer.