‘Indrukwekkende’ Cody Gakpo komt tot volle wasdom: ‘Hij eet voetbal’

Dinsdag, 16 mei 2023 om 11:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:01

Cody Gakpo heeft zichzelf een goede dienst bewezen in de met 0-3 gewonnen uitwedstrijd tegen Leicester City maandagavond. De voormalig PSV'er maakte een gretige indruk en bemoeide zich veelvuldig met het aanvalsspel, wat hem op lovende woorden is komen te staan in de Engelse media. Liverpool houdt door de zege de druk er volledig op bij Manchester United, maar heeft een Champions League-ticket niet meer in eigen hand.

"Cody laat zijn klasse zien", schrijft de Daily Mail. "Ondanks zijn prestaties op het WK, waar hij drie keer scoorde en met Oranje de kwartfinale bereikte, werd zijn transfer naar Liverpool met scepsis begroet. De aanvaller past zich echter op indrukwekkende wijze aan in de Premier League en toonde tegen Leicester opnieuw zijn zelfvertrouwen. Liverpool laat tekenen zien dat ze volgend seizoen weer kunnen concurreren om de titel met City, met Gakpo als middelpunt van de opleving."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Liverpool Echo is iets minder lovend en beoordeelt het optreden van Gakpo met een 7 als rapportcijfer. "Hij had drie doelpunten moeten maken. Wel liet hij bij vlagen zijn voetbalintelligentie zien", luidt het oordeel van de lokale krant. Virgil van Dijk krijgt hetzelfde rapportcijfer. "Hij voerde met gezag de verdedigingslinie aan." Fabinho en Curtis Jones krijgen de hoogste beoordeling: een 9. Laatstgenoemde was met twee doelpunten de gevierde man.

Ook Jürgen Klopp is lovend

Niet alleen de media steken de loftrompet over Gakpo. Ook Klopp is in zijn nopjes met zijn pupil. "Cody eet voetbal", aldus de Duitser. "Ik heb nooit een seconde kunnen geloven dat hij pas 24 is. Hij 'eet' voetbal. Wat voor informatie je hem ook geeft, hij neemt alles in zich op en gebruikt dat op het veld. Zijn huidige rol centraal op het veld heeft hij nog niet vaak ingevuld, maar hij geniet ervan. Met ons systeem kan hij op drie of vier posities spelen. Hij heeft zich heel snel aangepast."