Inan verwacht verandering in selectie Ajax: ‘Mogen ze zelfs beiden weg?’

Donderdag, 30 november 2023 om 09:57 • Wessel Antes • Laatste update: 10:31

Ajax heeft straks weer een doelman te veel in de selectie, zo concludeert journalist Johan Inan donderdag in het Algemeen Dagbblad. Diant Ramaj is tot de winterstop eerste keeper in de Johan Cruijff ArenA, terwijl Gerónimo Rulli tegen Vitesse (5-0 winst) voor het eerst weer bij de Amsterdamse wedstrijdselectie zat. Omdat ook Remko Pasveer en Jay Gorter op termijn terug worden verwacht, is een vertrek van een of meerdere goalies in januari niet ondenkbaar.

Jong Ajax-doelman Charlie Setford completeerde het keepersbestand van de recordkampioen tegen de Arnhemse hekkensluiter, zoals hij dit seizoen al vaker op de bank zat bij de hoofdmacht. De Engelse jeugdinternational wordt in Amsterdam gezien als keeper van de toekomst, waardoor Ajax zijn contract afgelopen zomer tot medio 2027 verlengde.

Met Ramaj (tot medio 2028), Gorter (tot medio 2026), Rulli (tot medio 2026, met de optie voor nog een seizoen) en Pasveer (tot medio 2024) heeft Ajax straks liefst vier keepers met meer ervaring dan Setford, waarvan de Duitser volgens Inan de beste papieren heeft om eerste doelman te blijven. Volgens de journalist is Ajax door de ontwikkeling van Ramaj gedwongen tot nieuwe transferkeuzes in het keepersbestand.

Wanneer alle keepers hersteld zijn, is Ajax volgens Inan ‘terug bij af’. “Aangezien Steijn en Mislintat in de zomer al concludeerden een keeper te veel te hebben. Gorter stond zelfs op het punt bij het Deense Brøndby te tekenen, tot Rulli geblesseerd raakte. De Argentijn wilde ook weg. Zijn zaakwaarnemer liet Ajax al weten dat hij het liefst terugkeerde naar Spanje. Toen Bayern München aanklopte, zette de wereldkampioen zijn zinnen daar tevergeefs op.”

Inan is benieuwd wat er komende winter gaat gebeuren in het keepersbestand van Ajax. “De keepers weten immers nog niet wat hun rol na de winterstop is. Ajax moet daarin weer keuzes maken. Wordt er alsnog (tijdelijk) afscheid genomen van Gorter? Mag Rulli met een halfjaar vertraging terug naar Spanje, waar zijn voormalig club Villarreal en ook Sevilla nog een keeper hopen te strikken? Mogen ze zelfs beiden weg als Ajax na de winterstop alleen nationaal nog actief blijkt?”

Uit zijn analyse blijkt dat Inan verwacht dat naast Ramaj ook Pasveer in Amsterdam blijft. Volgens de journalist koestert Ajax de routine van de veertigjarige sluitpost. Volgens Inan wacht voor Ramaj donderdagavond een absolute test. “Een duel in een kolkend Stade Vélodrome tegen Olympique Marseille vormt voor de club vooralsnog de belangrijkste graadmeter om te bepalen of in Ramaj een Ajax-keeper schuilt met wie het naar de Champions League toe moet groeien.”

De wedstrijd tussen Marseille en Ajax begint donderdagavond om 21:00 uur onder leiding van de Italiaanse arbiter Simone Sozza. De Amsterdammers zullen het duel in Frankrijk moeten winnen om überhaupt nog kans te maken op overwintering in de Europa League. Ook om aan te sluiten in de Conference League is een zege niet overbodig, daar Ajax met slechts twee punten hekkensluiter is in Groep B. Het Griekse AEK Athene heeft twee punten meer verzameld en staat op de derde plaats.