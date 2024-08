In Japan spelende Bryan Linssen gepolst voor terugkeer in de Eredivisie

NAC Breda heeft een poging gewaagd om Bryan Linssen terug te halen naar de Eredivisie, zo meldt journalist Joost Blaauwhof namens Voetbal International. Volgens de nieuwtjesjager heeft de 33-jarige aanvaller echter besloten om voorlopig bij Urawa Red Diamonds te blijven.

In Japan ligt Linssen nog tot 31 januari 2025 vast. De Limburger lijkt zijn contract bij Urawa Red Diamonds uit te zitten. Transfermarkt schat de marktwaarde van Linssen op 500.000 euro, maar komende winter is hij transfervrij op te pikken.

Mogelijk komt NAC nog terug voor Linssen. “Het is niet ondenkbaar dat NAC later (of in januari) nog een poging waagt”, aldus Blaauwhof. In Nederland speelde Linssen eerder al voor Fortuna Sittard, MVV Maastricht, VVV-Venlo, Heracles Almelo, FC Groningen, Vitesse en Feyenoord.

Bij laatstgenoemde club was Linssen zeer succesvol onder succescoach Arne Slot. In 91 wedstrijden namens Feyenoord was de aanvaller goed voor 28 doelpunten en 16 assists. Namens de Rotterdamse club speelde Linssen in de finale van de Conference League in het seizoen 2021/22.

Feyenoord verkocht Linssen in de zomer van 2022 voor 1,3 miljoen euro aan Urawa Red Diamonds. In Japan kan de rechtspoot lang niet altijd rekenen op een basisplaats. Regelmatig zit Linssen niet eens bij de selectie.

Sinds zijn komst naar Japan speelde Linssen in totaal 1.962 minuten namens Urawa Red Diamonds, verdeeld over 47 officiële optredens. Daarin was de routinier goed voor acht doelpunten en drie assists.

NAC Breda hoopte met Linssen wat ervaring toe te voegen aan de selectie, maar grijpt dus mis. Eerder deze zomer slaagde de Brabantse club er wel in om vijf spelers te strikken: Daniel Bielica, Enes Mahmutovic, Leo Greiml, Max Balard en Kacper Kostorz. Laatstgenoemde wordt gehuurd van Pogon Stettin.

