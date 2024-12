In de wandelgangen: Oranje-international moet André Onana vervangen bij Manchester United

Manchester United bereidt een bod voor op Bart Verbruggen. De Nederlandse doelman van Brighton & Hove Albion, die veertig miljoen zou moeten kosten, moet André Onana gaan vervangen, die onder steeds grotere druk komt te staan. (Daily Mail)

Napoli houdt Daniele Rugani in de gaten. De Juventus-huurling komt bij Ajax nauwelijks in de plannen van Francesco Farioli voor en is, samen met Juventus-aanvoerder Danilo, in beeld bij Napoli. (Corriere dello Sport)

James McAtee staat in de belangstelling van twee Duitse topclubs. De 22-jarige Engelsman wil weg bij Manchester City en kan rekenen op interesse van Borussia Dortmund en Bayer Leverkusen. (Sport Bild)

Georges Mikautadze staat op de radar bij Bayer Leverkusen. De voormalig Ajax-flop maakt indruk bij Olympique Lyon heeft de clubs voor het uitkiezen en heeft al een eerste bod van Galatasaray op zak. (Foot Mercato)

Napoli legt eerste contact met Liverpool over Federico Chiesa. Antonio Conte wil de Italiaanse buitenspeler, die pas 123 minuten speelde onder Arne Slot, graag in januari vastleggen. (GOAL ITALIA)