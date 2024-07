In de wandelgangen: Feyenoord moet 9 miljoen aftikken voor gewenste aanvaller

Al-Ittihad wil diep in de buidel tasten voor Aston Villa-aanvaller Moussa Diaby. Kersverse trainer Laurent Blanc wil de pijlsnelle Fransman dolgraag hebben en er zou een bod van 55 miljoen euro zijn uitgebracht. (L'Équipe)

West Ham United en OGC Nice zijn akkoord over een transfer van verdediger Jean-Clair Todibo. Het is nog maar de vraag of de overstap van zo’n 36 miljoen euro doorgaat, daar de Fransman liever aan de slag gaat bij Juventus. (Foot Mercato)

Feyenoord is serieus geïnteresseerd in Jun-ho Bae van Stoke City. Volgens de Koreaanse berichtgeving moet de twintigjarige aanvallende middenvelder annex buitenspeler minstens 9 miljoen euro kosten. (Journalist Jason Lee)

Ondertussen zou Patrik Wålemark Feyenoord op huurbasis mogen verlaten. Eerder sijpelde al door dat Lennard Hartjes, Thomas van den Belt, Shiloh ’t Zand en Ilias Sebaoui op zoek mogen naar een tijdelijke werkgever. (Feyenoord Youth Watcher)

Verdediger Wesley Frimpong gaat Bolton Wanderers verlaten voor een avontuur in Oostenrijk. Het negentienjarige broertje van Jeremie Frimpong staat op het punt om te tekenen bij LASK Linz. (Journalist Ben Jacobs)

