In de wandelgangen: Ajax-trainer Francesco Farioli kan terugkeren naar vaderland

Verschillende clubs, onder meer uit de Serie A, hebben contact opgenomen met Daniele Rugani in de hoop hem deze maand over te nemen van Ajax. De bedoeling en verwachting is echter dat de Juventus-huurling het seizoen gewoon afmaakt in Amsterdam. (Valentin Furlan)

Francesco Farioli staat op de shortlist van AS Roma. De Italiaanse club is op zoek naar een trainer die de na dit seizoen vertrekkende Claudio Ranieri gaat opvolgen, en overweegt ook namen als Carlo Ancelotti, Massimiliano Allegri en Vincenzo Montella. (RomaPress)

Galatasaray denkt aan Emerson Royal als nieuwe rechtsback. De 26-jarige Braziliaan lijkt op minder speeltijd bij AC Milan te kunnen rekenen als gevolg van de naderende komst van Kyle Walker. (Fabrizio Romano)

Een vertrek van Alejandro Garnacho bij Manchester United deze winter is nog altijd niet uitgesloten. Zowel Napoli als Chelsea denkt eraan de twintigjarige Argentijn over te nemen, en beide clubs staan in contact met Garnacho en zijn werkgever. (Fabrizio Romano)

Ajax heeft zijn oog laten vallen op Michael Kayode. De twintigjarige rechtsback van Fiorentina, die ook in de belangstelling staat van Brighton & Hove Albion en Brentford, is een beoogd opvolger voor de vertrekkende Devyne Rensch. (TuttoMercatoWeb)