Ajax lijkt optie op linksbackpositie weg te kunnen strepen

Internazionale gaat zijn interesse in Folarin Balogun nieuw leven inblazen. De aanvaller van Arsenal stond al eerder op de radar van de Italianen en moet de ploeg van trainer Simone Inzaghi een kwaliteitsimpuls geven. (Fabrizio Romano)

(Evening Standard)

De linksback, die recent nog met Ajax in verband werd gebracht, is door manager Mauricio Pochettino een belangrijke rol in het eerste elftal beloofd.