‘Ik wil graag meetrainen bij Feyenoord en laten zien dat ik beter ben dan de huidige spelers’

Yassin Ayoub zou graag weer meetrainen bij zijn oude club Feyenoord. Dat vertelt de dertigjarige middenvelder in gesprek met ESPN. Ayoub is sinds deze zomer clubloos, en speelde sinds mei 2023 zelfs geen officiële wedstrijd meer. Hij hoopt snel weer ergens aan de slag te kunnen.

Ayoub, die daarvoor al voor FC Utrecht en Feyenoord had gespeeld, maakte in 2022 de overstap van Panathinaikos naar Excelsior. Een erg gelukkige periode kende hij echter niet in Kralingen, wat niet los kan worden gezien van de moeizame relatie met trainer Marinus Dijkhuizen.

Vorig seizoen stond Ayoub nog wel onder contract bij Excelsior, maar speelde hij geen enkel duel meer. Sinds deze zomer is hij clubloos.

Afgelopen zomer leek de geboren Marokkaan aan de slag te gaan bij het Marokkaanse Wydad AC. “Toen ik daar kwam, was er al ruis binnen de club”, blikt hij terug in gesprek met ESPN. “Ik had al getekend, zelfs al meegetraind, maar toen kwam de dokter op een hele vreemde manier terug op een blessure uit mijn tijd bij Panathinaikos. Daags na een extra scan, waarvan de dokter zei dat er niks aan de hand was, werd ik gebeld dat ze toch teveel twijfels hadden.”

Ook daarna bereikte hij tot dusver nog geen akkoord met een andere club. “Ik zit in de situatie dat ik niet echt wensen kan hebben en ben realistisch. Keuken Kampioen Divisie kan, maar wél een club die meespeelt om promotie. Ik heb liever een ambitieuze club dan wekelijks vechtvoetbal spelen. Ik heb niet veel wensen, maar wél een club met ambitie.”

Het liefst keert Ayoub echter terug bij Feyenoord, de club waar hij van 2018 tot 2020 in totaal 23 officiële duels voor speelde. “Ik zou het liefst mee willen trainen bij Feyenoord en laten zien dat ik beter ben dan de spelers op dit moment. Maar helaas ga je die kans niet krijgen, dat weet ik ook.”

“Als ik wedstrijden kijk, mis ik de kick heel erg. Als ik eerlijk ben en het niveau in de Eredivisie zie, had ik daar eerlijk gezegd makkelijk rond kunnen lopen”, besluit de middenvelder zelfverzekerd.