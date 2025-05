'Ik was boos dat mijn vertrek bij PSV niet doorging, want alles klopte aan de deal...'

Olivier Boscagli is bezig aan zijn laatste weken in het shirt van PSV. De Monegaske verdediger is na vijf seizoenen in Eindhoven bezig aan zijn afscheidstournee, aangezien zijn aflopende contract deze zomer niet wordt verlengd. Toch had het verhaal van Boscagli er heel anders uit kunnen zien, zo vertelt de mandekker aan ESPN.

In de zomer van 2023 stond de 27-jarige linksbenige verdediger op het punt om een droomtransfer te maken naar de Premier League. Brighton & Hove Albion meldde zich bij PSV voor de verdediger en Boscagli stond open voor het avontuur in Engeland. Maar tot zijn frustratie hield de Eindhovense club de deur potdicht.

“Alles leek te kloppen, maar uiteindelijk ging de deal niet door en dat lag niet aan mij”, vertelt hij in gesprek met ESPN. “Het was een zeer grote teleurstelling. Ik was er mentaal al helemaal klaar voor. Nieuw land, nieuwe cultuur. Ik voelde dat ik toe was aan die stap.”

Dat het alsnog op niets uitliep, liet diepe sporen na. “Ik was ook boos,” geeft Boscagli toe. “Ik heb verschillende discussies gehad met de club, omdat dingen niet gingen zoals we vooraf hadden besproken. Maar ja, dat is voetbal. Ik denk niet dat ik de enige ben die dit ooit heeft meegemaakt.”

Ook op sportief én financieel vlak werd de verdediger teleurgesteld. PSV liep een forse transfersom mis, terwijl Boscagli nu zonder opbrengst de deur uitloopt. “Dat was nooit mijn bedoeling. Het bod was goed, voor alle partijen. Maar de club hield mij aan mijn contract en dat had ik te accepteren.” PSV maakte de afweging dat het aantrekken van een goede vervanger voor Boscagli niet haalbaar was, omdat de club ook op de backposities nog versterking nodig had.

Boscagli kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn extra jaar bij PSV. “Ik ben ook blij dat ik nog een jaar in dit team heb mogen spelen. Ik heb hier prijzen gewonnen, mooie momenten meegemaakt. Maar ik heb altijd grote ambities gehad.”

Waar zijn toekomst ligt, is nog niet duidelijk. “Het is nog te vroeg om daarover te praten,” zegt hij. “Ik wil naar een topcompetitie, naar het beste team dat mogelijk is. Mijn hoofd zit nu nog bij PSV, dat heb ik ook duidelijk gemaakt aan de staf en directie. Daarna zien we wel waar het schip strandt.”