‘Ik vond hem heel laf voetballen in het Nederlands elftal. Daar komt niks uit!’

Ronald Koeman kan zich de komende maanden gaan richten op de laatste voorbereidingen op het EK met het Nederlands elftal. Wie moet op doel? Wat is de ideale formatie en wie moet Frenkie de Jong gaan ondersteunen tijdens het eindtoernooi in Duitsland? Voetbalzone-verslaggever Jelle Kusters ging het land in om de stemming te peilen wat betreft Oranje. Niet iedereen heeft vertrouwen in een goede afloop op het EK deze zomer en Virgil van Dijk wordt bekritiseerd.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties