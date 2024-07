‘Ik kan me goed voorstellen dat Ronald Koeman tegen Frankrijk voor Georginio Wijnaldum kiest’

Sjoerd Mossou denkt dat bondscoach Ronald Koeman vrijdagavond tegen Frankrijk voor Georginio Wijnaldum kiest. Dat zegt de journalist in gesprek met verslaggever Jelle Kusters van Voetbalzone. Volgens Mossou bestaat het ‘ideale middenveld’ niet, waardoor het voor Koeman ook puzzelen is dit EK.

Namens het Algemeen Dagblad is Mossou de hele zomer aanwezig in Duitsland. De journalist volgt de trainingen van Oranje op de voet en geeft een update over de mogelijke wijzigingen tegen Frankrijk. “Er is best wel kans dat Donyell Malen gaat spelen natuurlijk, als rechtsbuiten heeft hij dan de meeste kans.”

Mossou denkt dat het juist tegen Frankrijk goed kan zijn om Xavi Simons te slachtofferen voor Malen. “Dan krijg je iets meer diepte in het spel. Daar is Malen natuurlijk wel geschikt voor.”

Het middenveld is volgens Mossou de ‘probleemlinie’ van het Nederlands elftal. “Dat is heel duidelijk, alles moet daar net in elkaar vallen. Twee jongens is hij wel zeker van: Jerdy Schouten en Tijjani Reijnders, die stelt hij in principe altijd op.”

“De derde is net een puzzeltje, dat kan per tegenstander best wel gaan verschillen. Ik kan me goed voorstellen dat hij tegen Frankrijk kiest voor Wijnaldum als diepgaande ‘10’, en dat hij Joey Veerman slachtoffert.”

Mossou is van mening dat Veerman het lastig had tegen Polen (1-2 winst). “Aan de andere kant laat Frankrijk je wel altijd voetballen. Het is een ploeg die je redelijk veel aan de bal laat. Dat kan een reden zijn om Veerman wel te laten spelen.”

Wijnaldum is geen gekke optie, zo stelt Mossou. “Misschien heb je met hem nog iets meer een pure middenvelder, met meer ervaring. Het ligt allemaal heel dicht bij elkaar. Op het middenveld blijft het een probleem dat de ideale driehoek nooit is gevonden. Die ga je met deze blessures, van De Jong en Koopmeiners, ook niet zo makkelijk vinden.”

