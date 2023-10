‘Ik heb Cillessen één keer bewust geraakt. Dat vond ik nodig, hij was irritant’

Michiel Kramer heeft Jasper Cillessen één keer bewust geraakt, omdat de huidig doelman van NEC 'een irritante indruk' maakte.

RKC Waalwijk-spits Kramer is maandag te gast in Veronica Offside, waar onder meer de botsing tussen zijn doelman Etienne Vaessen en Ajax-spits Brian Brobbey ter sprake komt. Volgens Kramer was het zeker geen bewuste actie van Brobbey.

Zelf heeft Kramer naar eigen zeggen eenmaal een doelman bewust geraakt. "Ik heb Cillessen één keer bewust geraakt. En daarna nooit meer", aldus Kramer. "Dat was wel even nodig, vond ik dan. Hij maakt altijd een beetje een irritante indruk, vind ik. Dat was in mijn periode bij ADO Den Haag, dat is ook alweer elf jaar geleden denk ik."

Kramer doelt waarschijnlijk op de elleboogstoot die hij op 1 december 2013 uitdeelde aan Cillessen tijdens ADO - Ajax (0-4). Kramer kreeg een gele kaart, maar scheidsrechter Reinold Wiedemeijer verklaarde na afloop het incident zelf niet te hebben gezien. Op basis van videobeelden werd Kramer daarna vier duels geschorst.

Maandag werd Brobbey door oud-spits Harry van der Laan beschuldigd van een bewuste schop richting Vaessen. "Het was niet bewust", zo springt Kramer in de bres voor Brobbey. "Ik ga er nooit vanuit dat iemand bewust doorloopt. Ik denk dat zijn aanname gewoon niet goed was en dat hij de bal probeerde te halen."

Wim Kieft, die ook aan tafel zit bij Veronica Offside, gelooft ook niet dat Brobbey het bewust deed. "Het gaat in een split-second. Je neemt hem niet goed aan, je denkt: ik haal hem nog net. Het gaat allemaal in een fractie van een seconde."

Voor Kieft was de zwakke aanname van Brobbey tekenend. "Het heeft ook met techniek te maken. Brobbey heeft dat wel vaker, dat de techniek hem in de zestienmeter in de steek laat."