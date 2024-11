'Ik had hier niet op gerekend, je denkt hier eerder aan bij 60 of 65 interlands voor het Nederlands elftal'

De KNVB neemt zaterdagavond rondom het duel met Hongarije afscheid van verschillende oud-internationals, onder wie Royston Drenthe. De 37-jarige oud-voetballer heeft één interland achter zijn naam staan en viel tijdens dat duel slechts tien minuten in. Zelfs Drenthe had daarom niet verwacht dat hij zou worden uitgenodigd door de KNVB. “Je denkt hier misschien eerder aan bij 60 of 65 interlands”, aldus de oud-linksback in gesprek met het Algemeen Dagblad.

De KNVB neemt naast Drenthe ook afscheid van Ryan Babel (69 interlands) Kevin Strootman (46), Jeremain Lens (34), Eljero Elia (30), Davy Pröpper (17), Edson Braafheid (10), Ricardo van Rhijn (8), Siem de Jong (6), Ruud Vormer (4) en Wout Brama (3). Hun namen worden op het hoofdkantoor van de KNVB in Zeist toegevoegd aan de Oranje Wall of Fame en daarna worden ze ook nog in het zonnetje gezet in de Johan Cruijff ArenA.

Drenthe had niet verwacht dat de KNVB hem zou uitnodigen. “Dit was niet iets waar ik één, twee, drie op had gerekend, want ik heb toch maar één wedstrijd voor het Nederlands elftal gespeeld”, laat hij optekenen. “Je denkt hier misschien eerder aan bij 60 of 65 interlands.”

“Dat ik met die ene interland dan toch zo geëerd word, is toch bijzonder. Ik denk niet dat de jongens die veel meer interlands dan mij gespeeld hebben zich tekort gedaan moeten voelen. Die weten zelf wel welke bijdrage ze aan het Nederlands elftal hebben geleverd.”

Drenthe speelde zijn eerste en enige interland op 17 november 2010, toen hij tien minuten voor tijd inviel in het thuisduel met Turkije. “Ik herinner me dat ik die dag vooral heel veel pijn had”, weet hij nog. “In m’n maag en bij het slikken. Ik had die nacht amper geslapen. De pijn ging en kwam.”

“Nee, de bondscoach wist daar niets van. Ik was voor het eerst opgeroepen en wilde mijn debuut maken. Een dag later werd mijn zoon Desley geboren en ben ik daar in het ziekenhuis opgenomen. Toen bleek ik dus een dubbele maagzweer te hebben”, sluit Drenthe af.