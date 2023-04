‘Ik geef toe dat de tweede plek voor ons belangrijker is dan de bekerfinale’

Zaterdag, 29 april 2023 om 09:56 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:58

Gerónimo Rulli hoopt aanstaande zondag zijn eerste prijs in de wacht te slepen als speler van Ajax. De doelman, die in de winter overkwam van Villarreal, ziet de landstitel zeer waarschijnlijk naar Feyenoord gaan. De TOTO KNVB Beker vormt in dat geval een schrale troost. Afgelopen zondag stond Rulli voor het eerst onder de lat tegen PSV en maakte hij een uiterst ongelukkige indruk met een veroorzaakte strafschop en drie tegendoelpunten. Bij de Argentijn leven dan ook revanchegevoelens.

Dat Ajax doorgaans ieder jaar meestrijdt om de Champions League-plaatsen deed Rulli overtuigen om naar Nederland te komen. "Ajax gaat net als ik voor de prijzen", zegt Rulli tegen het Algemeen Dagblad. "Toen ik kwam, stonden we vijfde. Daarna hebben we een goede serie neergezet en kregen we Feyenoord in het vizier. Nu staan we weer derde, maar we willen nog steeds in de Champions League spelen. Dat geven we niet op. Daarvoor moeten we de resterende vier wedstrijden winnen. Maar eerst hebben we nog wat goed te maken tegen PSV."

Voor Rulli volgt zondag opnieuw een weerzien met landgenoot en vriend Walter Benítez. "Ik spreek hem nu ook veel, vooral via de app", aldus de Ajax-goalie. "De goede band komt doordat we allebei Argentijnen zijn. Tijdens corona spraken we veel. Dat ging over van alles. Mijn zoon Luca werd in oktober geboren, die van hem in november. Onze vrouwen zijn daardoor ook heel close. We kunnen het goed met elkaar vinden. In Frankrijk spraken we ook af, maar in Nederland is dat er nog niet van gekomen."

Mocht Ajax de bekerfinale winnen, dan is het verzekerd van de Europa League. Bij het bereiken van de tweede plaats volgt de voorronde van de Champions League. "Ik geef toe dat de tweede plek belangrijker is dan de bekerfinale, maar juist nu moeten we opstaan, ook om de fans wat geluk te geven en om vertrouwen te tanken voor het slot in de competitie", aldus Rulli. "De Nederlandse beker is niet zo groot als de wereldtitel. Maar als ik mijn zoon Luca later laat zien dat ik iets heel groots heb bereikt, wil ik hem ook vertellen dat vier maanden later al mijn eerste prijs in Nederland volgde."