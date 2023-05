‘Ik ga strijden om volgend seizoen een vaste waarde te worden in Ajax 1’

Zaterdag, 20 mei 2023 om 09:33 • Wessel Antes • Laatste update: 09:49

Silvano Vos is zich razendsnel aan het ontwikkelen bij Ajax. De achttienjarige middenvelder staat inmiddels op drie wedstrijden in de hoofdmacht van de Amsterdammers. Volgend seizoen hoopt Vos op meer: de defensieve middenvelder wil een basisplek veroveren in de Johan Cruijff ArenA. “Ik wil een vaste waarde worden in Ajax 1, daar ga ik voor strijden.” Het contract van Vos loopt ‘slechts’ tot medio 2024 door, waardoor er voor technisch directeur Sven Mislintat werk aan de winkel lijkt.

Vos is blij dat hij onder trainer John Heitinga zijn debuut heeft gemaakt bij Ajax, maar hoopt zich komend seizoen nog verder te ontwikkelen. “Ik wil volgend seizoen meer minuten maken in het eerste en dan kijken we wel hoe het loopt”, aldus Vos voor de camera van Voetbalzone. De controleur heeft een ambitieus doel opgesteld. “Ik wil een vaste waarde worden in Ajax 1, daar ga ik nu voor strijden.” Vos (2005) is een geboren Amsterdammer en speelt al sinds 2012 in de jeugdopleiding van Ajax, toen hij werd overgenomen van Zeeburgia.

De rechtspoot denkt genoeg kans te maken op een rol in de hoofdmacht van Ajax. “Er zijn wel gewoon genoeg kansen, denk ik. Er gaan een paar spelers weg, dus ik moet gewoon mijn kansen pakken. Ik moet blijven werken op trainingen en dan zien we het vanzelf. Als ik minuten krijg moet ik het gewoon laten zien”, aldus Vos, die goed weet wat zijn kwaliteiten zijn. “Ik ben sterk aan de bal, kan wegdraaien van een tegenstander, ben snel, kan een goede pass geven en heb scorend vermogen voor een nummer ‘6’. Dat moet ik nu verder ontwikkelen.” Gezien zijn woorden lijkt Vos zijn kans te willen grijpen op de plek van Edson Álvarez, die hevig wordt gelinkt aan een vertrek naar Borussia Dortmund.

Met de 2-0 nederlaag op bezoek bij kampioen Heracles Almelo kwam er vrijdagavond een einde aan een teleurstellend seizoen van Jong Ajax. Het Amsterdamse beloftenelftal eindigde het seizoen op de dertiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie. Onder leiding van trainer Dave Vos werden de prestaties richting het seizoenslot wel een stuk beter dan onder Heitinga, die bij zijn overheveling naar de hoofdmacht op de vijftiende plek stond. Vos speelde dit seizoen 31 competitiewedstrijden voor Jong Ajax, waarin hij goed was voor vier doelpunten en hetzelfde aantal assists.