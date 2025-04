'Ik denk dat Luuk de Jong er na dit seizoen mee gaat stoppen'

Willy van de Kerkhof denkt dat Luuk de Jong na dit seizoen zijn voetbalschoenen aan de wilgen hangt. Dat vertelt hij in De Willy & René PSV-podcast van Omroep Brabant. PSV wil het aflopende contract van de 34-jarige spits volgens Voetbal International graag verlengen, maar De Jong zelf heeft nog geen duidelijkheid gegeven.

"Voor Luuk gaan de jaren tellen en hij zal voelen dat hij niet meer elke week alles kan geven. Daarom denk ik dat hij er helemaal mee gaat stoppen”, voorspelt Willy van de Kerkhof. Toch moet PSV er volgens hem alles aan doen om hem te behouden. "Hij is nog steeds een geweldig voorbeeld voor iedereen. Hij zit nu in een mindere fase, maar als hij op zijn best is, kopt hij alles binnen."

Broer René van de Kerkhof denkt dat De Jong wél gewoon blijft voetballen na dit seizoen. “Ik denk dat hij er nog niet mee ophoudt. Daar is hij volgens mij nog te veel liefhebber voor.”

Momenteel is De Jong bezig aan zijn derde seizoen in het Philips Stadion. Deze voetbaljaargang is bij uitstek zijn minst productieve sinds zijn terugkeer in de zomer van 2022. Desondanks heeft PSV een aanbod bij hem neergelegd, werd voor het weekend bekend.

Vooralsnog wil De Jong de contractverlenging niet ondertekenen. Volgens de berichtgeving is de aanvalsleider op dit moment gefocust op het behalen van Champions League-voetbal en wil hij daarna pas nadenken over zijn toekomst in Eindhoven.

De kans is groot dat hij een groot deel van komend seizoen als pinchhitter achter Ricardo Pepi zou gaan fungeren, mocht De Jong blijven. Het is onduidelijk of hij daar genoegen mee zou nemen. Verder baalt de spits van het gebrek aan een collectief gevoel dit seizoen bij PSV, in de afgelopen maanden althans.

Tot dusver noteerde De Jong dit seizoen 16 doelpunten in alle competities. Bovendien leverde hij 11 assists in de 42 wedstrijden waarin de aanvaller minuten maakte.

Vorig jaar beleefde De Jong een absoluut topseizoen met liefst 38 doelpunten en 18 assists in 48 wedstrijden in alle competities. Het jaar daarvoor kwam hij mede door lange afwezigheid vanwege een kuitblessure tot 18 treffers.