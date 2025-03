Ibrahim Afellay baalt: 'Het is zonde dat zo’n groot talent nauwelijks aan de bak komt'

Ibrahim Afellay wil Isaac Babadi (19) vaker aan het werk zien. Dat zegt de analist in Studio Voetbal. Tegen RKC Waalwijk (0-3 winst) kreeg de jonge middenvelder eindelijk weer de kans bij PSV in de Eredivisie.

Afellay denkt dat zijn jeugdliefde nog altijd titelfavoriet is. “Als PSV van Ajax wint, is de kans groot dat ze dit goedmaken. Alleen al voor het voetbal. Tegen RKC had het ook 0-7 kunnen zijn. Ze creëren zoveel kansen...”

De voormalig international noemt één talent in het bijzonder. “Babadi ook weer. Ik word er blij van als die jongen minuten maakt. Het is gewoon zonde dat zo’n groot talent niet of nauwelijks aan de bak komt.”

“Ik hoop, zeker met het oog op komend seizoen, dat die jongen wat meer de mogelijkheid krijgt om zich door te ontwikkelen”, aldus Afellay. Babadi stond tegen Arsenal (2-2) en RKC eindelijk weer in de basis, omdat Peter Bosz recidivist Ismael Saibari (meermaals te laat) wilde straffen.

Babadi gaf een assist tegen Arsenal en liet zich zaterdagavond ook tegen RKC gelden. De totale teller staat dit seizoen pas op 226 minuten, verdeeld over 11 officiële wedstrijden.

Afgelopen winter leek Babadi zijn jeugdliefde PSV op huurbasis te verlaten, maar Bosz liet hem ondanks interesse van sc Heerenveen en NEC Nijmegen niet gaan.

Babadi speelde tot dusver 33 officiële duels namens de hoofdmacht van PSV. Daarin was hij goed voor drie doelpunten en één assist.