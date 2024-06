Ian Maatsen staat voor overstap binnen Premier League ter waarde van 40 miljoen

Aston Villa en Chelsea hebben een akkoord bereikt over een transfer van Ian Maatsen. Dit meldt journalist David Ornstein van The Athletic woensdag. Omgerekend wordt circa 40 miljoen euro neergelegd voor de linksback. Dit bedrag valt iets hoger uit dan de afkoopsom waarvoor Borussia Dortmund, waar Maatsen afgelopen seizoen aan was verhuurd, hem definitief had kunnen vastleggen.

Maatsen tekent echter zo goed als zeker voor zes seizoenen bij Aston Villa, de nummer vier van het afgelopen Premier League-seizoen. Beide clubs hebben een akkoord bereikt, aldus Ornstein. Fabrizio Romano is ietwat voorzichtiger in zijn berichtgeving.

Volgens de Italiaanse transfergoeroe zijn Chelsea en Aston Villa nog altijd in gesprek over de transfer, al is er wel al 'groen licht'. "De clubs praten over het eventuele betrekken van een andere speler in de deal."



Mogelijk bewandelt Jhon Durán de andere weg. De twintigjarige Colombiaan staat er goed op bij Chelsea en de Londenaren zien in hem een welkome versterking voor in de punt van de aanval.

Maatsen maakt hoe dan ook de overstap en daarmee slaat Villa een grote slag. De wingback maakte in de tweede helft van afgelopen seizoen grote indruk bij Dortmund en die club wilde hem dan ook definitief inlijven.

BVB bereikte echter geen akkoord met Chelsea en dus kon Villa profiteren. De club uit Birmingham is volgens Romano 'zelfverzekerd' en verwacht de deal aan het einde van de week te beklinken.

Maatsen is ondertussen met het Nederlands elftal actief op het EK in Duitsland. De verdediger zat in eerste instantie niet bij de definitieve selectie, maar werd na het afhaken van Frenkie de Jong alsnog opgeroepen. In Oranje's eerste duel kwam Maatsen niet in actie.

