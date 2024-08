Ian Maatsen over reden vertrek bij Feyenoord: 'Geloof daar nog steeds niks van'

Bij zijn amateurclub SV CWO werd Maatsen op vijfjarige leeftijd opgepikt door Feyenoord. “Ik was een heel trots mannetje. Elke dag liep ik in mijn Feyenoord-trainingspak door de buurt, trots te wezen dat ik voor Feyenoord mocht spelen”, zegt Maatsen in gesprek met Helden Magazine. “Een mooie tijd waaraan ik veel vrienden heb overgehouden.”

Na acht jaar kwam er een einde aan zijn tijd op Varkenoord. Maatsen werd weggestuurd omdat hij te klein zou zijn. “Ik kan me dat gesprek nog goed herinneren. Ze zeiden dat ik 'geen spelbeleving' had. Ik geloof daar nog steeds niks van. De echte reden weet ik tot op de dag van vandaag niet.”

De boodschap dat hij moest vertrekken kwam destijds hard aan bij de vleugelverdediger. "Toen ik bij Feyenoord werd weggestuurd, deed dat pijn. Mijn mental coach heeft me toen heel erg geholpen. Ik was eigenlijk klaar met voetbal en wilde stoppen. Mijn vader heeft me overgehaald om te blijven voetballen.”

Maatsen hervond het plezier en vertrok naar Sparta Rotterdam, waarna een overstap naar PSV volgde. Het was Chelsea dat de geboren Vlaardinger op zestienjarige leeftijd uit Eindhoven wist op te pikken.

Bij The Blues bleef een echte doorbraak de afgelopen jaren uit. Chelsea verhuurde Maatsen achtereenvolgens aan Charlton Athletic, Coventry City, Burnley FC en Borussia Dortmund, dat met hem als basisspeler de finale van de Champions League bereikte.

De Nederlander werd uiteindelijk bij de EK-selectie van Oranje gehaald, al bleef een debuut uit, en verkaste vervolgens voor miljoenen naar Aston Villa.