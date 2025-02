Hugo Borst: 'Robin van Persie moet bij Feyenoord direct één hele harde eis stellen ten aanzien van Dennis te Kloese'

Robin van Persie moet als nieuwe trainer van Feyenoord eisen dat Dennis te Kloese niet de functie van algemeen én technisch directeur blijft vervullen. Dat vindt Hugo Borst.

In De Eretribune op ESPN gaat het na afloop van Feyenoord - Almere City FC over Van Persie, die ergens in de komende dagen aangekondigd gaat worden als nieuwe trainer van Feyenoord. Borst vraagt zich af of het verstandig is van Van Persie om zo vroeg in z’n trainerscarrière al een topclub als Feyenoord te leiden.

“De absolute topvoetballers is een status aparte”, begint Borst. “Die jongens als Gullit en Van Basten… Meestal gaat het fout. Soms na drie jaar, soms na zes jaar. Maar het worden bijna nooit Guardiola’s. Dat is de enige uitzondering eigenlijk.”

Een ander voorbeeld is volgens Borst Ruud van Nistelrooij. “Die heeft dan jeugdelftalletjes gehad, en dan begint hij bij PSV. Die overstap is gewoon te groot geweest.” Toch zijn er volgens tafelgenoot Kees Kwakman ook trainers die wél meteen een topclub met succes leidden, zoals Frank de Boer en Phillip Cocu.

Borst had Van Persie aangeraden om nog een paar jaar te wachten. “En hij heeft ook nog de pech dat de absolute God zelf, Arne Slot, net weg is. Er zit maar één trainer tussen”, voegt hij daaraan toe.

Vervolgens gaat het even kort over Dennis te Kloese, die bij Feyenoord zowel de rol van algemeen directeur als die van technisch directeur vervult. Daar moet wat Borst betreft snel een einde aan komen.

“Ik zal iets geks zeggen. Als ik Van Persie was en ik kwam daar binnen, dan zou ik zeggen dat ik wil dat de leiding niet bestaat uit één man die algemeen directeur en technisch directeur is. Als Van Persie een goede zaakwaarnemer heeft, zegt hij: ‘Te Kloese, jij bent óf algemeen directeur, óf technisch directeur’.”

Presentator Jan Joost van Gangelen vindt dat Van Persie dat als trainer niet kan eisen. Borst reageert tot slot: “Robin is wel bijna groter dan de club. Je ziet toch wel dat die combinatie niet samengaat?”