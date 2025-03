Hugo Borst haalt hard uit naar speler van Ajax: 'De meest overschatte voetballer in de ArenA'

Hugo Borst is geen fan van Ajax-aanvoerder Jordan Henderson, zo laat de columnist van het Algemeen Dagblad maandag duidelijk blijken. De journalist verbaast zich sowieso over het huidige Ajax.

“Een punt thuis tegen AZ vieren, het moet sinds de oprichtingsdatum van de Alkmaarse club (1967) nooit eerder zijn voorgekomen. AZ is meestal kanonnenvlees”, steekt Borst van wal.

De journalist begrijpt niet waarom trainer Francesco Farioli een ereronde liep. “De Italiaan komt opzichtig applaus halen voor die 2-2. Wat is er toch allemaal gebeurd in Amsterdam? Die Ajax-supporters zijn dus echt blij. Dolblij. Twee punten prijsgegeven op PSV en dan vrolijk zijn. Leg het me uit.”

Borst is gefrustreerd over het verloop van de wedstrijd. “Ajax kreeg op weg naar het kampioenschap van de armoe weer eens hulp van een scheidsrechter. Moeten we niet stoppen met Dennis Higler? Bijna elke wedstrijd zit deze autoritaire arbiter er vreselijk naast.”

Tot slot mikt de columnist zijn pijlen op de aanvoerder van Ajax. “Dan heb ik nog eventjes goed op Jordan Henderson gelet, de meest overschatte voetballer in de Arena. Hij blijkt te zijn geselecteerd voor het Engelse elftal.”

“En dan komt er gistermiddag een corner voor AZ bij de stand van 1-1. Een standaardsituatie. Hoeveel zou de 34-jarige Henderson er daarvan hebben meegemaakt? Maar wie is zijn tegenstander kwijt? De man die door de Engelse bondscoach wordt geprezen om zijn leiderschap, karakter, persoonlijkheid en energie”, aldus Borst.

Door het gelijkspel begint koploper Ajax over twee weken met zes punten voorsprong aan de topper op bezoek bij PSV. Henderson speelt in de komende weken eerst nog interlands tegen Albanië en Letland.