Hoofdrolspeler bij Ajax - NAC Breda gaat contract verlengen: 'Wordt zeer gewaardeerd'

Roy Kortsmit gaat zeer waarschijnlijk zijn contract verlengen bij NAC Breda, zo meldt Joost Blaauwhof namens Voetbal International. De doelman ging afgelopen zondag nog hopeloos in de fout tijdens het duel met Ajax (3-1 nederlaag), maar wordt in Breda toch ‘zeer gewaardeerd’.

De basisplaats voor Kortsmit kwam afgelopen zondag voor iedereen als een grote verrassing. Trainer Carl Hoefkens gaf hem zijn eerste minuten van het seizoen, omdat hij met zijn ‘sterke trap’ perfect paste in het plan om koploper Ajax te bestrijden.

Die keuze van Hoefkens pakte echter volledig verkeerd uit. NAC deed in het eerste half uur in de Johan Cruijff ArenA niet onder voor Ajax, kwam zelfs op voorsprong via Leo Sauer, maar Kortsmit ging daarna hopeloos in de fout.

De doelman wilde Don-Angelo Konadu uitkappen, maar dat mislukte. In een poging zijn eigen fout te herstellen, haalde hij de spits naar de grond. De strafschop werd benut door Kenneth Taylor, waarna Steven Berghuis er heel snel 2-1 van maakte.

Ondanks zijn negatieve hoofdrol in Amsterdam, wil NAC Breda graag langer door met Kortsmit. “De technische leiding is tevreden over de doelman, ondanks de waza-ari tegen Ajax”, zo meldt Blaauwhof.

Kortsmit heeft bij NAC een contract dat komende zomer afloopt, maar de kans is dus groot dat deze verlengd gaat worden. “Hij wordt zeer gewaardeerd op Bredanello, door clubleiding, staf en medespelers.”

Kortsmit kwam in de zomer van 2020 transfervrij over van Almere City, waar hij slechts enkele maanden onder contract stond na eerder clubloos te zijn geweest. Kortsmit keepte in totaal 53 Eredivisie-wedstrijden, voornamelijk als doelman van Sparta. Dit seizoen is hij bij NAC steevast tweede keus achter Daniel Bielica.