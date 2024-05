Hoofd jeugdopleiding Ernest Faber verruilt PSV voor buitenlands avontuur

Ernest Faber vertrekt deze zomer bij PSV, zo melden de Eindhovenaren via de officiële kanalen. De hoofd jeugdopleiding werd al langere tijd in verband gebracht met een vertrek uit Eindhoven en zal vanaf komend seizoen aan de slag gaan als directeur voetbalzaken bij het Australische Adelaide United FC, dat beschikt over een Nederlandse eigenaar, Cor Adriaanse.

De 52-jarige Faber trad in 2018 aan als hoofd jeugdopleiding van de PSV Academy. Tussendoor stond hij een aantal maanden als interim-trainer voor de A-selectie. Eerder was hij hoofdtrainer van FC Eindhoven, NEC en FC Groningen. Daarvoor was hij in dienst bij PSV als assistent-trainer onder Phillip Cocu en Dick Advocaat.

Ernest Faber neemt eind juni afscheid van PSV Academy. Bedankt voor je jarenlange inzet voor onze club, Ernest! ?? — PSV (@PSV) May 27, 2024

Op de clubwebsite van PSV laat Faber weten blij te zijn met de volgende stap in zijn carrière. “Dit is een mooie kans om in het buitenland te werken. De clubcultuur en de werkwijze bij Adelaide United FC zijn vergelijkbaar met die van PSV. Ze kunnen sportief nog een aantal stappen zetten. Ik denk dat ik daarin een rol van betekenis kan spelen, te meer nu beide clubs recentelijk een samenwerking zijn overeengekomen.”

PSV ging vorige maand een samenwerkingsverband aan met Adelaide United. Daarmee krijgen jonge spelers van de Australische club de kans om De Herdgang te bezoeken, om onder Europese omstandigheden te trainen en mogelijk te spelen. Daarnaast krijgt de trainingsstaf van Adelaide United de mogelijkheid om te leren van de trainers van PSV.

Faber was destijds al lovend over de samenwerking. “De clubs gaan expertise en inzichten delen rondom zaken als scouting en jeugdontwikkeling. Dat is voor PSV ook commercieel een mooie kans.”

Het is dus aannemelijk dat Faber in zijn rol als directeur voetbalzaken bij Adelaide in contact zal blijven met de regerend kampioen van de Eredivisie. “Dat doe ik dan vanuit een voor mij nieuwe functie. Het is een rol die ik ambieerde en ik kijk er erg naar uit om mezelf hierin te ontwikkelen”, aldus Faber, die de deur in Eindhoven na een dienstverband van zes jaar dus achter zich dichttrekt.

“Ik ben PSV dankbaar dat mij die kans gegund wordt. De laatste jaren heb ik me breed kunnen oriënteren en ontwikkelen en dit voelt voor mij als een mooie volgende stap”, besluit hij.

