Hoe staat het met de Premier League-winnende selectie van Leicester City?

In de rubriek Toen & Nu licht Voetbalzone iedere week de selectie uit van een willekeurig succesvol elftal. Soms raken we het zicht kwijt op de spelers die ooit furore maakten. Voetbalzone onderzoekt hoe het hen verging in hun verdere loopbaan. Deze week is het de beurt aan Leicester City. The Foxes verbazen in het seizoen 2015/16 vriend en vijand door de Premier League te winnen.

Voor voetbalsupporters die een voorliefde hebben voor de underdog, is het verhaal van Leicester er één om hun hart voor op te halen. In 2014/15 staat de ploeg eind maart stevig in de degradatiezone. Aan de stoelpoten van Nigel Pearson wordt gezaagd, maar hierna wint Leicester van de negen resterende wedstrijden nog zeven keer en uiteindelijk wordt nog de veertiende positie behaald.

Dit was al een sprookje voor de supporters, maar bij deze opmars blijft het niet. In 2015/16 zetten the Foxes de dadendrang onder nieuwe manager Claudio Ranieri voort en op 2 mei 2016 wordt de club voor het eerst in de historie kampioen van de Premier League, nadat nummer twee Tottenham Hotspur in een memorabele wedstrijd met stadgenoot Chelsea een 0-2 voorsprong verspeelt en uiteindelijk met 2-2 remiseert.

De helden van 2015/16 tonen de trofee aan de supporters tijdens de busparade.

De heldhaftige spelers van Leicester zullen voor altijd als iconen worden beschouwd door de supporters. Van de selectie die er toen was, zijn tegenwoordig alleen nog vedette Jamie Vardy en middenvelder Marc Albrighton actief in het King Power Stadium. De rest sloeg de vleugels uit.

Doelmannen

Kasper Schmeichel is in het seizoen 2015/16 al een ervaren rot voor Leicester. De doelman speelt alle 38 Premier League-wedstrijden en noteert 15. Een indrukwekkend aantal, waarmee hij alleen Arsenal-doelman Petr Cech voor zich moet dulden (16).

De zoon van voormalig doelman Peter Schmeichel blijft nog lang verbonden aan de club uit de East Midlands. Tot het seizoen 2021/22 blijft hij onder de lat staan in Leicester, waarna hij een vrij abrupte overstap maakt naar de Franse Rivièra, naar OGC Nice. Bij die club speelt hij in het seizoen 2022/23 in totaal 46 wedstrijden, maar het blijft bij die ene jaargang. Hij trekt afgelopen zomer naar RSC Anderlecht, waar de 37-jarige Schmeichel ook een basisplek heeft bemachtigd.

De betrouwbare sluitpost van Leicester City is Kasper Schmeichel.

Mark Schwarzer

Als we het over veteranen hebben binnen de selectie van Leicester, kan je niet om Mark Schwarzer heen. De Australische doelman staat achtste op de lijst van spelers met de meeste wedstrijden in de Premier League en hoeft bij de keepers alleen David James voor hem te laten. Aan het imposante aantal van 514 wedstrijden had Leicester echter weinig aandeel. Die speelde Schwarzer vooral namens Middlesbrough en Fulham.

Schwarzer krijgt van oefenmeester Ranieri het vertrouwen in de League Cup, maar spijtig genoeg voor de doelman vliegen the Foxes daar al na drie rondes uit. De verloren penaltyreeks tegen Hull City (6-5) blijkt daarmee het laatste teken van Schwarzer op een voetbalveld, daar hij zijn loopbaan op 43-jarige leeftijd afsluit aan het einde van het kampioensjaar. Tegenwoordig is Schwarzer analist bij Optus Sport.

Verdedigers

Danny Simpson is de vaste rechtsback in het elftal. De jeugdexponent van Manchester United komt in 2014 voor 2,5 miljoen over van Queens Park Rangers en verovert in 2015/16 een definitieve plek in de defensie. Nadat hij de eerste zeven wedstrijden zonder speelminuten blijft, maakt hij in de volgende 31 wedstrijden in de Premier League 29 keer de 90 minuten vol. Scoren of een assist geven doet hij niet.

Simpson blijft in de jaren die volgen nog geruime tijd actief voor Leicester en gaat daardoor de Champions League in. Vanaf 2018/19 lopen de cijfers terug en zit Simpson aan het eind van zijn latijn wat het Leicester-hoofdstuk betreft. Via Huddersfield Town en Bristol City belandt de rechtsback in de afgelopen winter bij Macclesfield FC, uitkomend in de Northern Premier Division, het zevende niveau van Engeland.

Ritchie De Laet

Waar Simpson profiteert van de komst van Ranieri, komt Ritchie De Laet op het tweede plan terecht onder de Italiaan. De één zijn brood, de ander zijn dood. In de Premier League komt De Laet dat seizoen tot twaalf optredens, maar de rechtsback weet wel te scoren. Tegen Aston Villa scoort hij bij een 0-2 achterstand de aansluitingstreffer, waarna Leicester City in extremis met 3-2 wint.

Omdat De Laet zelf ook ziet dat hij de concurrentiestrijd van Simpson verliest, wordt hij halverwege 2015/16 verhuurd aan Middlesbrough. Via Aston Villa, Royal Antwerp FC en Melbourne City belandt De Laet in 2019 wederom bij the Great Old. Daar staat de 35-jarige rechtspoot heden ten dage nog steeds onder contract. Met Antwerp speelt hij dit seizoen Champions League-voetbal en wordt er een zesde plaats behaald in de kampioenspoule van de Jupiler Pro League. Deze zomer loopt zijn contract af en tegen Anderlecht (3-1 winst) werd op 26 mei groots afscheid van hem genomen.

Daniel Amartey

Ook voor de Ghanese rechtsback annex middenvelder Daniel Amartey is in het seizoen 2015/16 geen glansrol weggelegd. 52-voudig international komt tot slechts vijf optredens in zijn debuutseizoen voor the Foxes.

Zij hebben hem overgenomen van FC Kopenhagen. Amartey geniet vervolgens wel van een lange termijn in Engeland. Tot en met de zomer van 2023 blijft de Ghanees aan de club verbonden, waarna hij de transfervrije overstap maakt naar Besiktas JK. Dit seizoen staat de teller op achttien competitieduels voor the Black Eagles.

Robert Huth

Robert Huth heeft er al een behoorlijke carrière opzitten wanneer hij in 2015 de overstap naar Leicester maakt. In de jeugd maakt hij de overstap van FC Union Berlin naar Chelsea. Na 62 wedstrijden bij de Londenaren trekt Huth noordwaarts naar Middlesbrough en via Stoke City is Leicester uiteindelijk zijn eindstation.

Leicester neemt de negentienvoudig international van Duitsland in de zomer van 2015 voor grofweg vier miljoen euro over van the Potters. Dat bedrag wordt hij dubbel en dwars waard, daar hij the Foxes als betrouwbare centrumverdediger naar het kampioenschap dirigeert. In 35 wedstrijden scoort hij daarnaast drie keer en dat zijn niet de minste treffers. Zo is hij doeltreffend in het uitduel met Tottenham Hotspur (0-1 winst) en tweemaal trefzeker in het uitduel met Manchester City (1-3 winst). In 2018 sluit Huth zijn carrière aldaar af. Na zijn loopbaan is hij niet achter de geraniums gaan zitten, maar neemt hij frequent deel aan marathons.

Robert Huth zet zijn ploeg op een 0-3 voorsprong in het Etihad Stadium.

Wes Morgan

Aanvoerder en rots in de branding Wes Morgan laat in het seizoen 2015/16 zien dat leeftijd in sommige gevallen slechts een getal is. In 2012 maakt de centrumverdediger voor het schamele bedrag van 1,1 miljoen euro de overstap van Nottingham Forest naar Leicester.

Daar ontpopt de dertigvoudig Jamaicaans international zich al gauw tot sterkhouder. De verdediger is fysiek tiptop in orde en mist jarenlang amper een wedstrijd. In 2015/16 vormt hij samen met Huth iedere wedstrijd het hart van de Leicester-verdediging. Morgan scoort twee keer: in de thuiswedstrijd tegen Southampton (1-0 zege) en in de uitwedstrijd op Old Trafford tegen Manchester United (1-1 remise). Na ruim 323 duels in dienst van the Foxes hangt Morgan medio 2021 zijn voetbalschoenen aan de wilgen. Zijn laatste minuten maakte hij in de gewonnen FA Cup-finale tegen Chelsea van 2021 (1-0).