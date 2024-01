Hoe serieus is de interesse van West Ham in Bergwijn? Ajax-td De Lang reageert

Kelvin de Lang, de tijdelijk technisch directeur van Ajax, weet niks van de interesse van West Ham United in Steven Bergwijn. Fabrizio Romano meldde afgelopen zaterdag dat de aanvoerder van Ajax een van de grootste transferdoelwitten van the Hammers is.

“Dat heb ik ook gelezen, maar ze hebben mij niet gebeld, dat kan ik beloven”, zegt De Lang tegenover het Algemeen Dagblad en Voetbal International. “Hij is een belangrijke speler voor ons, die willen we graag behouden. Ik denk dat Bergwijn in goeden doen echt een van de spelers die bij ons beslissend kan zijn. Daar willen we gewoon mee door.”

Volgens Romano zouden meerdere clubs uit de Premier League, waaronder West Ham, geïnteresseerd zijn om Bergwijn van Ajax over te nemen. Ook kan de Amsterdamse vleugelspits nog altijd rekenen op interesse vanuit de Saudi Pro League.

De woorden van De Lang dat Ajax met Bergwijn door wil, staan haaks op die van Romano. De transfermarktexpert liet juist weten dat de Amsterdammers bereid zijn om de 26-jarige aanvaller bij een goed bod te laten vertrekken.

Het nieuws van Romano bevestigt een primeur van journalist Mike Verweij, die eind november al wist te verkondigen dat West Ham zich heeft gemeld bij het management van Bergwijn. “West Ham United heeft zich al gemeld bij het management, maar nog niet bij de club zelf. Bergwijn kan dus waarschijnlijk terugkeren naar de Premier League”, gaf Verweij destijds aan in de podcast Kick-off van De Telegraaf.

Volgens Transfermarkt is de 32-voudig international van Oranje nog altijd 20 miljoen euro waard. Dat is ruim 11 miljoen minder dan Ajax in 2022 voor hem neertelde: liefst 31,25 miljoen euro. Volgens Voetbal International hoopt Ajax nu een groot gedeelte van dat bedrag te ontvangen, bij een eventueel vertrek deze winter. Bergwijn ligt in Amsterdam nog tot medio 2027 vast.

Bergwijn keerde in de zomer van 2022 terug naar zijn jeugdliefde Ajax, maar wist in zijn geboortestad tot dusver weinig successen te boeken. In 65 officiële wedstrijden was de aanvoerder goed voor 24 doelpunten en 9 assists. Bergwijn wacht nog altijd op zijn eerste prijs met Ajax.



