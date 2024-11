Feyenoord heeft zichzelf een fraaie positie in de Champions League verschaft. Woensdag kan het elftal van Brian Priske een reuzenstap zetten naar groots succes in het miljardenbal. Daarvoor moet het nog wel even afrekenen met RB Salzburg. Voetbalzone verdiepte zich in de aanstaande opponent van de Rotterdammers.

Red Bull. Feitelijk een energiedrankleverancier, maar in de voetbalwereld is het concern eerder een groot talentenfabriek. In Salzburg profiteert men van de overname van het miljardenbedrijf. Uit alle uithoeken van de wereld worden talenten in Oostenrijk gestald en klaargestoomd voor de grote broer in Leipzig of andere mondiale grootmachten.

Dat voetballers als Erling Haaland en Sadio Mané niet eens in de topvijf van de duurste uitgaande Salzburg-transfers ooit staan, is veelzeggend. De Noorse doelpuntenmachine maakte voor twintig miljoen euro de overstap naar Borussia Dortmund, Mané leverde drie miljoen euro meer op met zijn transfer naar Southampton.

Dominik Szoboszlai is de man die de topvijflijst aanvoert. Brenden Aaronson, Patson Daka en Karim Adeyemi maken ook deel uit van de lijst met duurste vertrekkers. Naby Keïta en Benjamin Sesko, de nummer vijf en zes, werden na hun periode in Salzburg overgeheveld naar de grote broer Leipzig.

Ook nu heeft het grootschalige talentenwarenhuis een bak met talent onder contract staan. De naam van aanvaller Karim Konaté prijkte afgelopen weken namelijk pontificaal naast die van Lamine Yamal, Alejandro Garnacho, Kobbie Mainoo en Arda Güler. De twintigjarige aanvaller werd - als enige van buiten de topvijfcompetities - door France Football namelijk genomineerd voor de Kopa Trophy.

Dat was niet voor niks. De zeventienvoudig Ivoriaans international scoorde er vorig seizoen lustig op los en werd met 20 goals in 29 duels op gepaste afstand topscorer van de Oostenrijkse competitie. Dit seizoen is Konaté niet minder voortvarend begonnen, met zes treffers en twee assists in dertien duels.

Gernot Trauner en David Hancko zijn gewaarschuwd dus voor de 1 meter 78 lange kopsterke aanvalsleider, die een neusje voor het doel heeft. Een ander groot Salzburg-talent is Maurits Kjaergaard, een naam die bij FC Twente-supporters nog wel eens voorbij spookt tijdens woelige nachten.

De 21-jarige middenvelder, van Deense afkomst, was in beide duels tussen Salzburg en Twente trefzeker. In de eerste ontmoeting schoot hij de Oostenrijkers met twee goals hoogstpersoonlijk naar de zege (2-1), in het laatste deel van het tweeluik (3-3) noteerde hij de openingstreffer. Een gelukje voor Feyenoord, echter: achter zijn naam staat een groot vraagteken.

Kjaergaard is niet de enige. Om te stellen dat de ziekenboeg vol zit bij Salzburg, is een understatement. De geblesseerden Amar Dedic (lies), Fernando (dijbeen) Takumu Kawamura (knie), Bryan Okoh (dijbeen) en Moussa Yeo (enkel) zijn al langer cliënten van de Oostenrijkse ziekenafdeling en zullen er zeker niet bij zijn.

Voor nieuwe trainer Pepijn Lijnders kwamen daar nog twee dompers bij. Mads Bistrup, voor wie Feyenoord afgelopen zomer nog twaalf miljoen euro over had, en Stefan Bajcetic, Liverpool-huurling, moesten de laatste training wegens ziekte laten schieten. Bovendien is men in Oostenrijk allesbehalve zeker over het meespelen van Lucas Gourna-Douath, Petar Ratkov en dus Kjaergaard.

Lijnders, dus. De nieuwe, energieke trainer van Salzburg. Hij koos na een jarenlange periode als rechterhand van Jürgen Klopp bij Liverpool ervoor om zelf weer eindverantwoordelijke te zijn. Als mede-aanjager van het Gegenpress-voetbal in Engeland, is de Nederlandse manager ook bij Salzburg voorstander van het hogedrukvoetbal.

Geheel volgens bedrijfsnormen zal Lijnders woensdag dus ook niet schromen om direct en hoog druk te geven bij balverlies. Red Bull, energie én offensief voetbal, het gaat allemaal hand in hand. Toch heeft Lijnders wel accenten gelegd en probeert hij het pressingvoetbal te combineren met verzorgd combinatiespel.

De Oostenrijkers jagen de tegenstander fel af met hoog drukzettende aanvallers en middenvelders en dwingen de verdedigers tot de lange bal. Of fouten. De Twentenaren werden zo ook fanatiek vastgezet op eigen helft, hetgeen uiteindelijk resulteerde in vijf Salzburg-treffers in twee wedstrijden. Toch gaat het Lijnders en zijn spelopvattingen niet helemaal voor de wind dit seizoen. In balbezit loert Salzburg op de verticale passes, maar is verzorgd en kalm positiespel op eigen helft ook een ingebouwd patroon.

In de competitie worstelt zijn ploeg behoorlijk. Een maand geleden kreeg Salzburg flink klop van koploper Sturm Graz: 5-0. In de drie daaropvolgende competitieduels won de Red Bull-ploeg maar één keer en scoorde het bovendien alleen in het gewonnen duel. Duels met Grazer AK en RZ Pellets WAC werden doelpuntloos gelijkgespeeld. Als huidig nummer vier, achter ook nog Rapid Wien en Austria Wien, heeft de ploeg nog wel twee wedstrijden tegoed, maar Sturm Graz is daarmee niet meer in te halen.

Het scoringsprobleem lijkt evident. In competitieverband kon Lijnders ‘pas’ vijftien keer juichen en in de Champions League wist het elftal niet eens te scoren, laat staan winnen: een 3-0 verliespartij bij Sparta Praag, een kansloze 0-4 zeperd tegen Sparta Praag en een 0-2 nederlaag in eigen huis tegen Dinamo Zagreb.

In het miljardenbal dreigt uitschakeling zo al na drie wedstrijden, waardoor het affiche met Feyenoord van enorm belang is voor Lijnders en zijn manschappen. De 34ste (van 36) plek op de ranglijst spreekt boekdelen. Met negen tegentreffers in drie wedstrijden liggen er voorin bovendien kansen voor Feyenoord, dat in die linie met het ontbreken van Ayase Ueda en Santiago Gimenez wel gehavend is.

“Scorebordjournalistiek”, wuifde Lijnders dinsdag op de persconferentie de kritiek op teleurstellende prestaties en het scoringsprobleem van zijn elftal weg. “Het was al een enorm succes hier in de groepsfase te komen. In de competitie hebben we twee wedstrijden minder gespeeld, dus dat is geen eerlijk beeld. De start van het seizoen was ongelooflijk goed. Daarna kregen we blessures.”

Trauner, die de Oostenrijkse competitie verruilde voor de Nederlandse, verwacht geen eenvoudige wedstrijd. “Salzburg heeft nog geen enkel punt, ze hebben hier niets te verliezen”, vertelt hij aan het Algemeen Dagblad. “Maar ze zullen er alles aan doen hier iets om te draaien. En op de Red Bull-manier, ze zullen niet gaan verdedigen.”

Toch ziet de solide centrumverdediger genoeg kansen voor Feyenoord. “Ik verwacht dat ze hoog druk gaan zetten en vol voor de winst gaan. Maar wij spelen thuis en doen dat ook. Dit is wel een enorme kans voor ons. Toen we het schema kregen, dacht ik wel dat Salzburg een wedstrijd zou moeten zijn waar we punten zouden moeten halen. Maar goed, dat zal Salzburg ook hebben gedacht toen ze zagen dat ze tegen ons zouden spelen.”

Dat Salzburg vecht voor de laatste Europese kans, maakt de bookmakers niet uit. Zij bombarderen Feyenoord tot gedoodverfde favoriet in De Kuip en zijn ook optimistisch gestemd over het behalen van de volgende ronde in de Champions League. Dat hebben de Rotterdammers niet in de laatste plaats te danken aan knappe uitzeges bij Benfica (1-3) en Girona (2-3).

“Sterker nog, als Feyenoord er inderdaad in slaagt RB Salzburg te vloeren in de eigen Kuip bestaat de kans dat de ploeg van Priske in de top acht van de ranglijst komt, een situatie die aan het einde van de rit zelfs recht zou geven op het overslaan van de tussenronde”, schrijft het AD.

Trauner wil echter waken voor een hosanna-stemming. “Dat is allemaal een beetje voorbarig”, zegt de mandekker. Met loodzware ontmoetingen met Manchester City en Bayern München nog op het programma, is dat inderdaad wat vroeg. Maar: dat Feyenoord zichzelf woensdag een uitstekende dienst kan bewijzen, staat wel degelijk buiten kijf.