Dure Feyenoord-aankoop afgeschreven: 'Het is een triest verhaal aan het worden, die jongen'

Mario Been en Kees Kwakman vinden dat Pascal Bosschaart zaterdag een fout heeft gemaakt in zijn opstelling tegen Almere City FC. Feyenoord had het in de eerste helft uiterst lastig en mocht volgens Been van geluk spreken dat de ruststand 1-1 was. Feyenoord won uiteindelijk met 2-1 dankzij een hele late goal van Dávid Hancko.

"Almere maakt een veel fittere en scherpere indruk", zei Been in de rust van de wedstrijd in De Eretribune op ESPN. "Ze zetten gelijk druk, wat ze de laatste weken veelvuldig doen om de tegenstander in problemen te brengen. Daar is bij Feyenoord op dit moment niet al te veel voor nodig, want ze grossieren in fouten. Almere zet heel hoog druk. Feyenoord heeft helemaal geen grip en is de bal telkens kwijt."

"Als Feyenoord het spel moet maken is het op dit moment heel weinig", vervolgde Been. "Bosschaart heeft gekozen voor Igor Paixão op 10 en Luka Ivanusec op links. Vandaar dat het aanvallende gebeuren bij Feyenoord alleen vanaf rechts komt. Van Ivanusec hoef je helemaal niets te verwachten.

Kees Kwakman is het volledig met Been eens. "Ik zou Paixão heel snel op links zetten in de tweede helft", aldus de oud-middenvelder. "Paixão heeft niet de finesse om op 10 te spelen", vindt Been. "Dat heeft hij gewoon niet."

Bosschaart greep overigens inderdaad in en wisselde Ivanusec in de rust voor Oussama Targhalline. "Ivanusec, dat is toch wel een triest verhaal aan het worden met die jongen", zei Kwakman. "Je ziet er ook geen leven inzitten. Je mag wel wat uitstralen toch? Ik bedoel: je speelt bij Feyenoord! Het is net alsof hij op een begrafenis staat."

Feyenoord telde in de zomer van 2023 naar verluidt 7,8 miljoen euro neer voor Ivanusec, die overkwam van Dinamo Zagreb.