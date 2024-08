Hidde ter Avest vindt na vertrek bij FC Utrecht onderdak in Engeland

Oxford United heeft de komst van Hidde ter Avest (27) wereldkundig gemaakt. De vleugelverdediger uit Wierden liep deze zomer uit zijn contract bij FC Utrecht, waardoor hij transfervrij op te pikken was.

Ter Avest gaat dus aan de slag bij een promovendus op het tweede niveau van Engeland. Bij Oxford United gaat hij spelen met Rúben Rodrigues en Malcolm Ebiowei, die beiden Nederlandse roots hebben.

Ter Avest speelde in totaal drieënhalf jaar bij FC Utrecht. In 106 officiële wedstrijden was de rechtsback goed voor 3 doelpunten en 8 assists. In Nederland brak hij als jeugdproduct in het seizoen 2014/15 door bij FC Twente.

Na zijn vertrek bij Twente speelde Ter Avest tweeënhalf jaar bij Udinese in de Serie A. Nu gaat hij voor de tweede keer in zijn carrière in het buitenland aan de slag. Transfermarkt schat de marktwaarde van Ter Avest op zo’n 1,5 miljoen euro.

Via de clubwebsite van Oxford United reageert Ter Avest op zijn transfer. “Ik ben erg enthousiast om hier te zijn en kan niet wachten om te beginnen. Ik heb met de manager gesproken en dat heeft mij overtuigd om hier te tekenen.”

“Ik ben pas 27 jaar en heb al veel meegemaakt, dus ik heb het gevoel dat ik iets kan bijdragen aan de groep en Oxford als club vooruit kan helpen”, aldus Ter Avest. Ook zijn nieuwe trainer komt nog aan het woord.

“Hidde is een sterke persoonlijkheid en daarmee een geweldige toevoeging aan onze selectie. Hij vertegenwoordigt alles wat wij willen zien van onze vleugelverdedigers. Hij is sterk, snel en comfortabel aan de bal. We verwachten dat hij dat snel zal laten zien”, aldus manager Des Buckingham.