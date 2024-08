Het is volgens Het Parool niet ondenkbaar dat Devyne Rensch deze zomer nog vertrekt bij Ajax. De rechtervleugelverdediger loopt volgend jaar uit zijn contract in de Johan Cruijff Arena en heeft voorlopig nog niet bijgetekend.

De 21-jarige Rensch is feitelijk een van de meest gelouterde Ajax-spelers. De rechtsback annex centrale verdediger speelde sinds zijn debuut in november 2020 al 133 wedstrijden in de hoofdmacht van de Amsterdammers.

Zijn contract loopt echter eind juni af, en een krabbel onder een nieuw contract is nog niet gezet. "Rensch is vooralsnog niet ingegaan op een nieuw contractvoorstel, waardoor hij over een jaar mogelijk voor niets vertrekt", maakt Het Parool dan ook de simpele optelsom.

Als Rensch niet bijtekent, loopt hij volgend jaar transfervrij de deur uit. Als Ajax dus nog wat wil vangen voor zijn pupil, moet het zijn contract openbreken en verlengen, of hem deze zomer van de hand doen.

Want een transfervrij vertrek van de jeugdinternational zou zeer doen bij de hoofdstedelingen. "Dat kan Ajax zich in de huidige zwakke financiële positie eigenlijk niet veroorloven", schrijft Jop van Kempen in het Amsterdamse blad.

De journalist speculeert over een mogelijke terugzetting naar het beloftenteam voor Rensch. "In het verleden heeft Ajax spelers die niet wilden bijtekenen naar Jong Ajax overgeheveld – denk aan Shota Arveladze in 2001. Komt dat er bij Rensch ook van?", vraagt Van Kempen zich af.

Ajax zit in een nijpende financiële situatie en moet spelers verkopen voordat het gewenste zomertargets als Daniele Rugani en Wout Weghorst aan kan trekken. Transfermarkt schat de waarde van Rensch op tien miljoen euro.