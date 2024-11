Het gaat helemaal mis voor FC Barcelona in Vigo na invalbeurt Frenkie de Jong

FC Barcelona heeft zaterdag punten gemorst in de strijd om de Spaanse landstitel, ondanks een comfortabele 0-2 voorsprong tegen Celta de Vigo: 2-2. Raphinha scoorde voor de dertiende keer dit seizoen en ook Robert Lewandowski wist het net te vinden, maar dat was niet voldoende voor drie punten. Hansi Flick liet Frenkie de Jong een kwartier voor het einde invallen. Barcelona behoudt een voorsprong van vijf punten op nummer twee Atlético Madrid, dat eerder deze zaterdag met 2-1 zegevierde tegen Deportivo Alavés.

De heel het seizoen al uitblinkende Raphinha brak de ban al na een kwartier spelen. De vleugelaanvaller kapte behendig zijn blunderende bewaker uit, om vervolgens onberispelijk raak te schieten: 0-1. Doelman Vicent Guaita voorkwam halverwege de eerste helft dat Raphinha met een knal van buiten de zestien de tweede treffer van Barcelona aantekende.

Celta kroop gaandeweg de eerste helft wat meer uit zijn schulp en zocht ook wat nadrukkelijker de aanval op. Het leidde tot enkele doelpogingen, maar het was onvoldoende om de vroeg verkregen achterstand nog voor het rustsignaal weg te poetsen. Barcelona was content met de minieme voorsprong halverwege en zocht met een goed gevoel de kleedkamer op.

Ook na de hervatting fungeerde Robert Lewandowski voornamelijk als verbindingsspeler en was Raphinha de meest gevaarlijke aanvaller van Barcelona. De Catalaanse koploper bewaarde de rust en verdubbelde na een uur spelen de voorsprong. Lewandowski schoot raak na een vlotte counter van de bezoekers. Een flinke domper voor Celta met nog maar een halfuur te spelen op eigen veld.

Hugo Álvarez gaf niet op en testte tot tweemaal toe de vuisten van Barcelona-doelman Iñaki Peña. Ook een afstandsschot van Marcos Alonso richting de benedenhoek werd onschadelijk gemaakt door de 25-jarige keeper van de Catalaanse lijstaanvoerder. Ondertussen naderde de slotfase en leunde Barcelona op de comfortabele 0-2 voorsprong in het Estadio Abanca Balaídos. Celta vond ondanks de dappere pogingen geen gaatje in de hechte muur van de ploeg van Flick.

De Duitse coach in Spaanse dienst besloot om De Jong in de 75ste minuut in te brengen, als vervanger van de moegestreden Gavi. Raphinha raakte kort na de entree van de Nederlander de paal, na goed voorbereidend werk van Dani Olmo. Voor Celta werd de opdracht om een nederlaag alsnog te voorkomen steeds zwaarder.

Alfon González maakte het zeven minuten voor het einde weer spannend door de aansluitingstreffer te laten noteren, na belabberd verdedigen van Jules Koundé en kort na de rode kaart, twee keer geel, voor Marc Casadó. Slechts twee minuten later was de comeback van de thuisploeg compleet: Hugo Álvarez knalde na goed kapwerk de 2-2 binnen, tot grote vreugde van de Celta-aanhang. Barcelona leek op weg naar de twaalfde zege van dit seizoen, maar laat zich in een knotsgekke slotfase dus de kaas van het brood eten.

Een slechte generale dus van Barcelona voor de Champions League-wedstrijd van dinsdag tegen Stade Brest, dat dus weet dat de Catalanen soms kwetsbaar zijn in defensief opzicht.