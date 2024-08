‘Het gaat gebeuren: De Ligt én Mazraoui deze maand naar Manchester United’

Matthijs de Ligt en Noussair Mazraoui gaan deze maand tekenen bij Manchester United, zo is de verwachting van Sky Sport-verslaggever Florian Plettenberg. Van een deal is nog geen sprake, maar er wordt vooruitgang geboekt.

De interesse van Manchester United in zowel De Ligt als Mazraoui is al een tijdje gaande. Erik ten Hag wordt maar wat graag herenigd met het duo waarmee hij in 2019 de halve finale van de Champions League bereikte met Ajax.

Als alles volgens plan verloopt, zal er nog deze maand een dubbele overdracht plaatsvinden, zo is de verwachting. Bayern München is bereid om beide spelers van de hand te doen, maar van een akkoord is nog geen sprake.

Indien Manchester United doorpakt voor Mazraoui, hoopt de club hem voor een bedrag van rond de achttien miljoen euro over te nemen van Bayern, zo werd vorige week bekend. Het is onduidelijk of die som in- of exclusief bonussen is.

In aanloop naar de mogelijke transfer naar de Premier League heeft Mazraoui zijn transferwens andermaal aangegeven bij de clubleiding van Bayern München. De Marokkaans international kwam afgelopen seizoen tot 29 wedstrijden over alle competities.

In het geval van De Ligt zet Bayern in op een transfersom van rond de 42 miljoen pond, omgerekend zo’n 50 miljoen euro. The Mancunians zijn vol vertrouwen dat er een deal met de Duitse topclub over De Ligt kan worden gesloten.

Dat de transfersom van De Ligt beduidend hoger uitvalt heeft onder meer te maken met de contractduur. De centrumverdediger ligt nog tot medio 2027 vast, terwijl het contract van Mazraoui een jaar eerder afloopt.

Daarnaast is De Ligt (24) twee jaar jonger dan Mazraoui (26). Het duo komt op Old Trafford verschillende oude bekenden tegen: André Onana, Lisandro Martínez en Antony.