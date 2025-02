Het dreigt helemaal mis te gaan voor Ajax: rode kaart Klaassen en twee goals tegen

Ajax verkeert al vroeg in de Europa League-wedstrijd tegen Union Sint-Gillis in grote problemen. De Amsterdammers verdedigen in eigen een huis een 2-0 voorsprong uit de heenwedstrijd, die in de Johan Cruijff ArenA als sneeuw voor de zon verdwenen is. Binnen 28 minuten stonden de Belgen met 0-2 voor.

De eerste grote kans van de wedstrijd was voor Ajax, dat net als vorige week in Brussel met een B-team speelt. Steven Berghuis legde een vrije trap in de vijfde minuut op het hoofd van Jorrel Hato, die in totale vrijheid naast kopte.

Daarna nam Union het heft in handen en ging het helemaal mis voor Ajax. Het openingsdoelpunt viel in de zestiende minuut uit een vrije trap. Kevin Mac Allister werd totaal over het hoofd gezien door de defensie van Ajax en kon in vrijheid binnenkoppen: 0-1.

Drie minuten later ging het wederom mis in de achterhoede bij Ajax. Soufiane Boufal knalde van dichtbij binnen voor Union, maar zag zijn treffer worden afgekeurd wegens buitenspel in de aanloop.

Het bleef stormen voor het doel van Ajax. Doelman Remko Pasveer moest in de 25ste minuut een rebound toestaan aan Ousseynou Niang, die zijn schot op de doellijn gekeerd zag worden door Davy Klaassen. De middenvelder blokte de bal met zijn arm en werd met rood weggestuurd. De penalty die volgde werd afgerond door Promise David: 0-2.

Zo moet Ajax meer dan een uur spelen met tien man.