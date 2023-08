Het absurde aantal competitieduels dat Bijlow moest missen wegens blessures

Feyenoord kan de komende weken geen beroep doen op Justin Bijlow, zo maakten de Rotterdammers zondag bekend via de eigen clubkanalen. De 25-jarige sluitpost heeft een polsbreuk opgelopen, waardoor hij voorlopig aan de kant staat. Het is de zoveelste keer dat Bijlow worstelt met blessures. Het Algemeen Dagblad rekende uit dat hij sinds zijn debuut in de Eredivisie al 61 competitieduels moest laten schieten.

Trainer Arne Slot moest het afgelopen seizoen ook al zonder Bijlow stellen tijdens de zinderende titelstrijd, eveneens vanwege een polsbreuk. De keeper miste toen negen duels, waaronder de wedstrijd tegen AZ, Ajax en PSV. Hij werd toen met verve vervangen door tweede doelman Timon Wellenreuther, die hem zondag tegen Sparta Rotterdam (2-2) ook onder de lat verving.

Bijlow debuteerde op 13 augustus 2017 voor Feyenoord en keepte drie duels in dat seizoen. In het seizoen 2018/19 besloot toenmalig trainer Giovanni van Bronckhorst hem aan te wijzen als eerste doelman. Van de Eredivisie-duels die hij sinds de zomer van 2018 had kunnen keepen, moest hij 37,4 procent van de wedstrijden toekijken.

Bijlow verdedigde tot nog toe 121 keer het doel van Feyenoord. Zijn langste blessure dateert van 2019, toen hij in januari geblesseerd raakte aan zijn voet. Hierdoor stond de doelman maandenlang buitenspel en kwam hij 207 dagen niet in actie. In de afgelopen seizoenen ondervond Bijlow ook al eens hinder aan zijn knie, elleboog, teen en lies.

Gemiste Eredivisie-duels Bijlow

2018/2019: 18

2019/2020: 5

2020/2021: 16

2021/2022: 12

2022/2023: 9

2023/2024: 1