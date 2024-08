Heracles slaat misschien wel belangrijkste slag in huidige transferwindow

Heracles Almelo heeft het contract van Brian De Keersmaecker met een jaar verlengd, zo maakt de club bekend. De middenvelder ligt nu tot medio 2028 vast. Zijn oude contract liep in de zomer van 2027 af.

De Keersmaecker was een van de weinige spelers die afgelopen seizoen overeind bleef in wat voor Heracles een teleurstellend seizoen werd. De middenvelder wordt nu voor zijn ontwikkeling beloond met een nieuw contract.

Heracles hoopt met de nieuwe verbintenis clubs af te schrikken die mogelijk geïnteresseerd zijn in de diensten van De Keersmaecker. De Belg begint bij afwezigheid van Justin Hoogma tevens als aanvoerder aan het nieuwe seizoen.

“Ik ben blij met deze verlenging en het geeft voor mezelf ook rust”, vertelt De Keersmaecker. ”Ik heb het hier naar mijn zin en ik voel dat de club veel vertrouwen in mij heeft. Dat vertrouwen tonen ze nu ook met dit nieuwe contract.”

“Ik denk dat we een mooi seizoen kunnen draaien in de Eredivisie. De jongens die deze zomer naar de club zijn gekomen, zijn aanwinsten. Daarnaast krijgen we natuurlijk nog een aantal spelers terug van blessures die onze selectie versterken."

De Keersmaecker kwam vorig jaar zomer over van FC Eindhoven en paste zich moeiteloos aan aan het niveau van de Eredivisie. Met 34 wedstrijden (2 goals, 2 assists) was hij van grote waarde bij het bewerkstelligen van lijfsbehoud.

"Brian is een speler met veel kwaliteit en heeft afgelopen seizoen aangetoond een van de sterkhouders van onze selectie te zijn", is technisch directeur Nico-Jan Hoogma enthousiast. "Er is veel over zijn toekomst gezegd en geschreven, maar wij wilden hem graag behouden voor de club."