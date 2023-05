Heracles schrapt rondrit door Almelo op platte kar uit huldigingsprogramma

Zondag, 21 mei 2023 om 09:35 • Guy Habets

Heracles Almelo heeft besloten om op zondag 21 mei niet op de platte kar door de stad heen te trekken. Dat valt te lezen in een statement op de website van de club. Zaterdagmiddag kwam een vijfjarig meisje om het leven in Yerseke bij een ongeluk met een kampioenswagen en Heracles vindt het ongepast om op dit moment op de platte kar door de stad te gaan.

Heracles werd afgelopen vrijdag kampioen van de Keuken Kampioen Divisie, nadat het zich eerder al verzekerd wist van promotie. Deze zondag wordt het Almelose succes groots gevierd in de binnenstad, maar dus niet met een rondrit door de stad. Het bestuur laat weten dat Heracles meeleeft met de nabestaanden van het overleden meisje en na overleg met de gemeente en de vervoerder is besloten om de platte kar niet van stal te halen. In plaats daarvan rijdt de selectie met de spelersbus direct naar de binnenstad.

Daar zullen de spelers en de volledige technische staf gehuldigd worden op het Marktplein. Daar zal om 16.30 uur een voorprogramma beginnen, waarna een uur later de officiële huldiging op het programma staat. Iedereen die Heracles een warm hart toedraagt, is uitgenodigd om naar Almelo te komen en het feest mee te vieren. Afgelopen vrijdag werd, na het veiligstellen van de titel, al feest gevierd op Erve Asito met een pitch invasion.

Heracles degradeerde vorig seizoen op pijnlijke wijze uit de Eredivisie, maar heeft de weg terug na een jaar dus al gevonden. De formatie van trainer John Lammers pakte 85 punten uit 38 wedstrijden, evenveel als PEC Zwolle. De Blauwvingers zijn tweede geworden op basis van een minder doelsaldo, maar promoveren ook naar de Eredivisie. Almere City, Willem II, MVV, NAC Breda, VVV-Venlo en FC Eindhoven maken via de nacompetitie nog kans op promotie. De eerste wedstrijd van het seizoenstoetje wordt op maandagavond in Eindhoven gespeeld.