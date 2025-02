Heracles is er dinsdagavond voor de derde keer in de clubgeschiedenis in geslaagd om de halve finale van de TOTO KNVB Beker de halen. In Almelo was de ploeg van Erwin van der Looi met 2-0 te sterk voor FC Utrecht. Luka Kulenovic en Mats Rots tekenden voor de Almelose treffers.



De thuisploeg schoot werkelijk uit de startblokken op het Erve Asito. Al na acht minuten spelen lag de bal achter Utrecht-doelman Vasilis Barkas in het netje. Thomas Bruns werd in de diepte weggestuurd en gaf vervolgens een fijne voorzet op Kulenovic. De spits wilde in eerste instantie de bal achter zijn standbeen erin werken, maar dat mislukte volledig.

Uiteindelijk vond de Bosnische spits de bal alsnog voor zijn voeten en hakte hij het leer van dichtbij alsnog het doel in: 1-0. Na de openingstreffer bleef Heracles de dominante ploeg in deze partij, maar de eerstvolgende grote kans was voor de bezoekers.

Oscar Fraulo trok de bal vanaf de zijkant van het strafschopgebied laag voor in de zestienmeter van Heracles, waar Yoann Cathline en Paxton Aaronson klaarstonden om in te schieten. Uiteindelijk beproefde eerstgenoemde zijn geluk, maar hij zag de bal over het doel verdwijnen.

Enkele minuten later wist Heracles de voorsprong zelfs te verdubbelen. Rots wist onder toeziend oog van FC Twente-spelers Daan Rots en Mees Hilgers een geweldige steekpass van Jan Zamburek af te ronden: 2-0. Nog voor rust kreeg Utrecht via Cathline en David Min grote kansen om iets terug te doen, maar twee keer stond doelman Fabian de Keijzer in de weg.

In het tweede bedrijf wisten beide ploegen een stuk minder kansen te creëren. De beste mogelijkheid was in de 69e minuut voor de ingevallen Sébastien Haller. Hij kreeg de bal in de zestienmeter aangespeeld en raakte vervolgens de paal.

In de slotfase kreeg de club uit Almelo genoeg mogelijkheden om de wedstrijd in het slot te gooien. Een schot van Suf Podgoreanu had Barkas al verschalkt, maar daar was Souffian El Karouani om de bal nog van de lijn te werken. Even later miste Daniël van Kaam een reusachtige poging van dichtbij. Zijn poging werd gekeerd door de Griekse sluitpost.