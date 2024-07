Heracles Almelo huurt tweevoudig Fins international Juho Talvitie van de City Football Group

Heracles Almelo heeft komend seizoen de beschikking over Juho Talvitie. De negentienjarige Fin wordt gehuurd van Lommel SK, dat onderdeel uitmaakt van de City Football Group. Heracles heeft geen optie tot koop bedongen.

“Juho is een linksbenige rechtsbuiten", omschrijft technisch directeur Nico-Jan Hoogma de nieuwste aanwinst. "Hij is snel, technisch en sterk in de een-tegen-een. Daarnaast beschikt hij over veel loopvermogen."

Talvitie is tweevoudig international van Finland. Op 4 juni jongstleden maakte hij zijn debuut tegen Portugal, dat toen volop in voorbereiding was op het EK. Talvitie, die rechtsbuiten stond, deed negentig minuten mee. Enkele dagen later deed Talvitie 22 minuten mee in de oefeninterland tegen Schotland.

Talvitie is afkomstig uit de jeugd van Tampereen Ilves, de club uit zijn geboortestad Tampere. De linkspoot maakte in de zomer van 2021 de overstap naar Lommel SK, waarvoor hij tot op heden 59 maal in actie kwam. Daarin was hij goed voor zeven treffers en drie assists.

Talvitie is alweer de zevende zomeraanwinst voor Heracles. De Almeloërs wisten zich in een eerder stadium te versterken met Jan Zamburek, die voor vier ton overkwam van Viborg FF. Daarnaast werden Damon Mirani en Robin Mantel transfervrij overgenomen van respectievelijk FC Volendam en Helmond Sport.

Heracles deed ook zaken met het Italiaanse Pescara. Zowel Ivan Mesik als Lorenzo Milani kwamen over uit de Serie C. Tot slot werd Mimeirhel Benita op huurbasis overgenomen van Feyenoord.

Voordat Heracles zijn Eredivisie-seizoen op 11 augustus opent tegen Sparta Rotterdam, oefent de ploeg nog tegen Preussen Munster, Excelsior, Umm Salal en FC Groningen.

