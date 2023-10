Henk Veerman poetst curieuze blunder ADO-doelman weg met dubbelslag

Vrijdag, 6 oktober 2023

Roda JC Kerkrade veroverde vorige week de eerste periodetitel en luisterde die mijlpaal vrijdagavond op met een 3-1 zege op Jong AZ. Henk Veerman was goud waard voor ADO Den Haag met twee doelpunten tegen TOP Oss en MVV maakte een einde aan een dramatische reeks van vijf nederlagen op rij. De club uit Maastricht scoorde tegen Jong PSV tweemaal in blessuretijd en won daardoor alsnog met 2-3, tot grote vreugde van de meegereisde fans.

ADO Den Haag - TOP Oss 2-1

Veerman staat alweer op zes doelpunten in de Keuken Kampioen Divisie. De boomlange spits scoorde tegen TOP Oss al na ruim een kwartier via een rake kopbal. ADO was na de openingstreffer de betere ploeg, maar dat leverde niet de zo gewenste 2-0 op. De bezoekers rechtten de rug na rust, al was er wel hulp nodig van de thuisclub. Doelman Kilian Nikiema schatte een voorzet van Arthur Allemeersch vanaf links helemaal verkeerd in en zag de bal tot zijn afgrijzen in het doel vliegen: 1-1. Diezelfde Allemeersch moest enkele minuten later inrukken met zijn tweede gele kaart. Tien minuten voor tijd was Veerman de held van ADO door een voorzet van Henri Koudossou op prachtige wijze binnen te werken.

FC Den Bosch - FC Eindhoven 0-1

FC Den Bosch en FC Eindhoven hielden elkaar behoorlijk in bedwang in de eerste helft van het Brabantse onderonsje in De Vliert. Tien minuten na de hervatting werd de ban gebroken door de bezoekers uit Eindhoven. Doelman Jakub Ojrzynski beoordeelde een voorzet van Sven Simons niet goed en het was vervolgens Ozan Kökçü die vanaf ongeveer de strafschopstip binnen kon werken: 0-1. Den Bosch zocht in de slotfase naarstig naar de gelijkmaker en had pech toen Ilias Boumassaoudi in blessuretijd nog de lat teisterde met een harde knal. Eindhoven hield echter stand en is nu negen duels op rij ongeslagen in de Keuken Kampioen Divisie.

FC Dordrecht - SC Cambuur 5-2

FC Dordrecht schoot uit de startblokken en kwam via een rake kopbal van Rene Kriwak al snel op 1-0. De tweede Dordtse treffer kwam op naam van Ilias Sebaoui na een hele fraaie individuele actie. De 3-0 verscheen na een halfuur op het scorebord: Kriwak tekende voor zijn tweede van de avond. Het povere Cambuur deed nog voor rust iets terug. De inzet van Silvester van der Water leek niet over de lijn te zijn geweest, maar desondanks werd de goal goedgekeurd. Na rust ging Dordrecht vrolijke verder met aanvallen. Sebaoui tekende in de 85ste minuut voor de 4-1. Fedde de Jong leek de eer te redden voor Cambuur, maar het was Mathis Suray die de eindstand in blessuretijd op 5-2 bepaalde.

FC Emmen - Telstar 2-0

FC Emmen kende een relatief zorgeloze avond op de Oude Meerdijk. Bij rust zocht de ploeg van Fred Grim de kleedkamer op met een 2-0 voorsprong. Al na twee minuten hadden de Emmenaren de eerste treffer er al inliggen. Uit een corner van Desley Ubbink knikte Piotr Parzyszek binnen: 1-0. Twintig minuten later bouwden de noorderlingen hun voorsprong uit. Na een fraaie aanval en een dito hakje van Ahmed El Messaoudi was het Ubbink die na zijn assist bij de openingstreffer dit keer zelf binnenschoot: 2-0. Telstar, dat in het tweede bedrijf de beter spelende ploeg was, kwam na ruim een uur spelen dicht bij de aansluitingstreffer. Na een combinatie met Tom Overtoom draaide Danzell Gravenberch kort en haalde hij hard uit, maar trof hij de paal. Een treffer was de uitploeg echter niet gegund.

Jong Ajax - VVV-Venlo 3-0

Jong Ajax boekte vrijdagavond een eenvoudige overwinning op VVV-Venl.. In de vierde minuut schoot Mika Godts na een fraaie actie de bal nog op de paal, maar een kwartier later was daar wél de Amsterdamse openingstreffer. Kristian Hlynsson schoot een vrije trap van randje zestien strak tegen de touwen: 1-0. Anass Salah-Eddine verdubbelde even later de marge. De linksback, die weer op moest draven namens de beloftenploeg, controleerde de bal na een geblokte voorzet en prikte van dichtbij binnen: 2-0. Diezelfde Salah-Eddine tekende vlak na rust bijna voor zijn tweede aan na een loeihard afstandsschot, maar zijn inzet werd uit de bovenhoek geplukt door Jan de Boer. Op het uur schoof Godts de bal na een dribbel in de verre hoek en tekende zo aan voor de eindstand: 3-0.

Jong Ajax kende weinig moeite met VVV-Venlo.

Jong PSV - MVV Maastricht 2-3

MVV kreeg in de beginfase twee enorme kansen op het openingsdoelpunt. Koen Kostons liep op het vijandelijk doel af en gaf hem breed op Nicky Souren, die het leer van dichtbij hoog over werkte. Vlak daarna kreeg Kostons een gigantische mogelijkheid, maar ook hij kreeg de bal niet tegen de touwen. Aan de andere kant was het wél raak. Uit een corner knikte Matteo Dams Jong PSV tegen de verhoudingen in op voorsprong: 1-0. Na rust trok Mart Remans de stand weer gelijk. Op aangeven van Bryan Smeets roste Remans de bal achter Niek Schiks: 1-1. Jong PSV nam, wederom via een corner, echter weer de voorsprong. Dit keer kopte invaller Dantaye Gilbert raak: 2-1. Jong PSV trok de overwinning ditmaal echter niet over de streep. In een spectaculaire blessuretijd maakte MVV twee goals in twee minuten. Kostons tekende in de 93ste minuut voor de gelijkmaker nadat Schiks onder een corner doorging, waarna Kostons een minuut later, in een razendsnelle counter, de bal klaarlegde voor Dailon Livramento. Hij rondde beheerst af en completeerde zo een bizarre comeback.

Helmond Sport - Jong Utrecht 4-0

Helmond Sport speelde een zeer verdienstelijke wedstrijd en legde bij vlagen geweldig voetbal op de mat. Het resulteerde in een snelle voorsprong. Al na vier minuten tekende spits Martijn Kaars aan voor de 1-0. Niet veel later verdubbelde Helmond de marge. Joseph Amuzu dribbelde op zijn tegenstander af, passeerde hem gemakkelijk met een simpele schaarbeweging en haalde venijnig uit in de korte hoek: 2-0. Mohamed Mallahi maakte er met een soortgelijke actie bijna 3-0 van, maar zijn inzet spatte uiteen op de lat. Ook een inzet van Kaars kon ternauwernood verwerkt worden door doelman Kevin Gadellaa. Na rust maakte Giannis-Foivos Botos dan eindelijk de verdiende 3-0. Met een mooi krulschot van afstand verschalkte hij Gadellaa. Met een geweldige pegel van afstand tekende Kaars aan voor de kers op de taart en tevens zijn zevende doelpunt van het seizoen: 4-0.

Willem II - De Graafschap 4-2

De Graafschap nam na 22 minuten spelen het initiatief in de wedstrijd: Basar Onal werkte een voorzet van Alexander Büttner tegen de touwen en zette zijn ploeg zo op voorsprong. Zes minuten later maakte ook Rio Hillen een treffer, maar dan wel in het verkeerde doel: 1-1. Een klein kwartier na rust zette Simon Colyn zijn ploeg weer op voorsprong. In de kluts belandde de bal tot twee keer toe voor zijn voeten en liet de doelman kansloos: 2-1. Een kwartier voor tijd kwam Jeremy Bokila binnen de lijnen. Hij wist binnen drie minuten de stand eigenhandig om te draaien. Hij tekende in de 77e minuut voor de 2-2 en werkte in de 79e minuut ook de 3-2 tegen de touwen. In de slotfase bepaalde Max de Waal met een knap schot de eindstand op 4-2.

Roda JC - Jong AZ 3-1

In een behoudende eerste helft kwam Roda via Sami Ouaissa op voorsprong. Het jeugdproduct van de club kopte een corner via de paal tegen de touwen: 1-0. Een kwartier later maakte diezelfde Ouaissa ook de tweede treffer voor de koploper van de Keuken Kampioen Divisie. Hij controleerde een voorzet, kapte een tegenstander uit en schoot vervolgens via het been van een verdediger raak: 2-0. In het tweede bedrijf kwam Jong AZ terug in de wedstrijd. Bij een vrije trap van Schouten verwachtte iedereen een voorzet, maar hij schoot hem er zelf in. Walid Ould-Chikh maakte al snel een einde aan de Alkmaarse dromen. Hij schoot van buiten de 16 de bal laag in de hoek en bepaalde zo de eindstand op 3-1

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Roda JC Kerkrade 9 7 1 1 17 22 2 FC Emmen 9 5 3 1 6 18 3 ADO Den Haag 9 5 3 1 6 18 4 FC Eindhoven 9 4 5 0 5 17 5 Willem II 9 5 2 2 4 17 6 FC Dordrecht 9 3 5 1 4 14 7 De Graafschap 9 4 2 3 0 14 8 VVV-Venlo 9 4 2 3 -1 14 9 Helmond Sport 9 4 1 4 4 13 10 FC Groningen 9 4 1 4 4 13 11 SC Cambuur 9 4 1 4 0 13 12 Jong PSV 9 4 1 4 -6 13 13 Jong AZ 9 3 2 4 -2 11 14 NAC Breda 9 3 2 4 -3 11 15 Jong FC Utrecht 9 3 2 4 -7 11 16 MVV Maastricht 9 3 1 5 -3 10 17 FC Den Bosch 9 3 0 6 -4 9 18 Jong Ajax 9 1 2 6 -8 5 19 TOP Oss 9 1 1 7 -6 4 20 Telstar 9 1 1 7 -10 4