'Hij wordt nu door iedereen serieus genomen in de selectie van Ajax'

Henk Spaan heeft met grote tevredenheid gekeken naar Steven Berghuis. De columnist was in het verleden vaker kritisch op de aanvallende middenvelder van Ajax, maar nu heeft hij uitstekend voetbal laten zien. Bovendien ziet de sportjournalist dat Anton Gaeei nu door iedereen serieus genomen wordt.

In december zette Spaan nog zijn vraagtekens bij het toen aanstaande besluit van Ajax om het contract van Berghuis te verlengen. ''Ik had liever Fitz-Jim gezien in de basis, liever dan Berghuis. In de krant stond dat Ajax diens contract zou willen verlengen.”

“Waarom? U hoeft het niet uit te leggen, hoor. Ik ben het er toch niet mee eens”, schreef hij. Bovendien stelde Spaan een maand later dat Rayane Bounida ‘nu al beter is dan Berghuis’. Inmiddels lijkt de columnist zijn mening enigszins te hebben bijgesteld over Berghuis, die een 8 krijgt voor zijn optreden in het gewonnen duel met Heracles Almelo (4-0).

“Ik dacht dat het voorbij was met Berghuis”, schrijft de sportjournalist maandag in Het Parool. “In het voetbal is denken niet de bedoeling. Zijn eerste goede wedstrijd na de comeback was tegen Feyenoord. We zagen een voetballer die zijn opdrachten serieus nam.”

“Wie hij zondag serieus nam was Anton Gaaei. Wat drie maanden geleden nog een hallucinant tafereel was geweest: Gaaei in gesprek met Berghuis over het nemen van een vrije trap, was nu een afgedwongen gewoonterecht.”

“Gaaei wordt door iedereen serieus genomen: hij gaat niet naar binnen zoals Rensch, maar sprint keer op keer buitenom en wordt keer op keer aangespeeld, door Klaassen of Berghuis.”

“Die had zijn mooiste bal al vroeg in de wedstrijd tegen Heracles uit zijn linker getoverd voor een briljante assist op Godts. In de Arena schijnen dit soort passes, loopacties en driehoekjes alweer bijna normaal te zijn. Ik moet nog wennen”, aldus Spaan.