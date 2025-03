Henk Spaan is opvallend kritisch en oppert 'pauze' voor publiekslieveling Ajax

Henk Spaan is niet tevreden over het niveau dat Mika Godts in de afgelopen wedstrijden liet zien bij Ajax. Dat schrijft de Noord-Hollandse journalist in zijn terugkerende rubriek Spaan geeft punten namens Het Parool.

Spaan, die zijn liefde voor Ajax nooit onder stoelen of banken steekt, is vaak erg positief over jonge spelers van de recordkampioen. Het huidige niveau van Godts kan hem echter minder bekoren.

“Onder de maat: Mika Godts”, schrijft Spaan. “Het wordt tijd voor de pauzeknop bij deze gelauwerde Belg. Hij verliest te veel ballen, solo’s stranden en voorzetten komen niet meer aan.”

Spaan ergert zich aan het spel van Godts. “Dit is al weken gaande, wat vooral vervelend is voor Brobbey, wiens naam je op social media maar hoeft in te tikken of een shitload aan vooringenomenheid waait je als diarree tegemoet.”

Spaan zag Godts donderdag een ‘Belgenmop’ maken tegen Eintracht Frankfurt (1-2 nederlaag). “Door een bal op te pakken die nog in het veld lag. Jammer dat je niet kunt trainen op dit soort hersenfalen.”

De negentienjarige Godts speelde dit seizoen al 2.008 minuten namens Ajax, verdeeld over 36 officiële wedstrijden.

Daarin was de Belgisch jeugdinternational goed voor acht doelpunten en zes assists. In november verlengde Godts zijn contract bij Ajax tot medio 2029.