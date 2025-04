Henk Fraser onthult duidelijke reden voor passeren Mohamed Ihattaren na 11 basisoptredens

Henk Fraser heeft tekst en uitleg gegeven bij het passeren van Mohamed Ihattaren voor het Eredivisie-duel met AZ. In de inhaalwedstrijd in Alkmaar van de 25ste speelronde ontbreekt de aanvallende middenvelder van de Waalwijkers, die in de elf voorgaande wedstrijden wél een basisplek kreeg.

Dinsdagavond neemt AZ het in eigen huis op tegen de ploeg van Fraser. De KNVB verplaatste het duel uit de 25ste speelronde vanwege de Europese wedstrijd van AZ tegen Tottenham Hotspur.

Een van de opvallendste afwezigen bij RKC is Ihattaren, die in de voorgaande elf wedstrijden altijd zeker was van een plek bij de eerste elf op het wedstrijdformulier. Tot dusver was hij overigens goed voor drie goals en twee assists.

Fraser kiest er tegen AZ voor om met twee spitsen, Michiel Kramer en Oskar Zawada, te spelen, terwijl Aaron Meijers en Julian Lelieveld als wingbacks de flanken bestrijken.

“Naast Ihattaren heb ik ook met verschillende internationals moeten passen en meten, want het is te veel voor ze om twee wedstrijden in drie dagen te spelen", zo begint Fraser voor de camera van ESPN. "We zijn zuinig op Ihattaren en ik moet zorgen dat we ergens de punten vandaan gaan halen.”

“Het verschil tussen de spelers onderling is overigens niet heel groot, maar ik moet wel rekening houden met het fris houden van mensen”, besluit Fraser.

Rechtstreekse degradatie komt steeds dichterbij voor RKC, dat met 17 punten uit 26 wedstrijden onderaan staat. De plek die recht geeft op play-offs om promotie/degradatie wordt bezet door Willem II, dat 24 punten verzamelde. Sparta Rotterdam staat daar weer 4 punten boven.