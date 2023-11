HÃ©lÃ¨ne Hendriks suggereert dat nationaliteit arbiter nadelig uitpakte voor Ajax

Hélène Hendriks suggereert dat nationaliteit arbiter nadelig uitpakte voor Ajax

Donderdag, 30 november 2023 om 22:10 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:20

Wim Kieft noemt de strafschop die Ajax tegen kreeg in de beginfase van de wedstrijd tegen Olympique Marseille 'lachwekkend'. De analyticus laat dat weten bij Veronica. Jorrel Hato maakte licht contact met Ismaïla Sarr, die vrij makkelijk naar de grond leek te gaan. Presentatrice Helene Hendriks suggereert dat de nationaliteit van de Italiaanse arbiter, Simone Sozza, te maken kan hebben met het geven van de strafschop.

"Voetbal is toch een contactsport?", vraagt presentatrice Hélène Hendriks zich hardop af. Kieft is het daarmee eens. "Er gebeurt niet zoveel, toch? Dit is dodelijk, daar mag je niet balverlies lijden", doelt Kieft op het balverlies van Bergwijn.

Sarr trok daarna razendsnel ten aanval en dwong een strafschop af na licht contact met Hato. Sarr ging vrij makkelijk naar de grond, waarna Sozza naar de stip wees. "Lachwekkend!", is het oordeel van Kieft.

Advocaat stelt dat het moment een belangrijk moment is in de ontwikkeling van de jonge verdediger. "Hier leert Hato ook van. Je moet eigenlijk met hem meelopen. Op het laatste moment tikt hij die bal... Hij zoekt contact."

Hendriks vraagt zich vervolgens af in hoeverre de nationaliteit van de scheidsrechter meespeelde in zijn beslissing om naar de stip te wijzen. "Een jonge Italiaanse scheidsrechter (36, red.), en er zit natuurlijk een (Italiaanse, red.) icoon bij Marseille op de bank (trainer Gennaro Gattuso, red.). Eén en één is twee..."

Kieft gaat niet mee met de suggestie van Hendriks. "Nee, dat geloof ik niet. Er is natuurlijk ook nog een VAR die er wat van kan zeggen, maar dat doen ze niet vaak." Advocaat stipt aan de de VAR (Massimiliano Irrati, red.) ook Italiaans is. Kieft gaat er niet in mee en lijkt enigszins terug te krabbelen. "Er is wel iets van contact met die hand (van Hato, red.)."

"Maar ik vind dat wel begrijpelijk hoor. Want als je er als verdediger naast loopt, maar ook als aanvaller, dan probeer je hem natuurlijk gewoon een beetje weg te drukken, zodat hij niet voor je kan komen. Maar dat is niet de oorzaak van de penalty. Dat is niet de reden dat die jongen (Sarr, red.) viel."