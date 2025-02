Almere City heeft een belangrijke zege geboekt in de strijd om degradatie: 0-1. De ploeg van Jeroen Rijsdijk wist dankzij een doelpunt van Junior Kadile de drie punten mee naar huis te nemen.

Ron Jans vertelde voorafgaand aan de wedstrijd tegen Almere City op ESPN dat Yoann Cathline maandag wordt geopereerd aan zijn knieblessure. De Fransman is naar verwachting vijf tot zes weken uitgeschakeld.

Cathline is een belangrijke speler voor de Utrechters en was tot dusver goed voor vier goals en drie assists in achttien Eredivisie-duels. Eerder raakte buitenspeler Miguel Rodríguez al geblesseerd, en ook Noah Ohio kampte de afgelopen weken met fysieke problemen. Tegen Almere City keerde het PSV-target terug in de wedstrijdselectie.

Jans moest daardoor flink puzzelen tegen Almere City. De ervaren trainer koos voor middenvelder Paxten Aaronson als hangende linksbuiten, terwijl spits Anthony Descotte de kans kreeg als rechtsbuiten.

De eerste grote kans van de wedstrijd was voor de bezoekers. Kornelius Normann Hansen had een goede actie in huis in de kleine ruimte en wist spits Charles-Andreas Brym te bereiken. Een geweldige tackle van aanvoerder Nick Viergever voorkwam een grote kans.

Een paar minuten later was het opnieuw Hansen die aan de basis van een kans van Almere City stond. De rechtsbuiten bracht de bal hard laag voor en zag Kadile met wat fortuin de bal tegen zijn voet krijgen: 0-1.

Utrecht-trainer Jans trachtte met wat verse krachten na rust de ommekeer te brengen en zag Aaronson bijna trefzeker zijn. De Amerikaan kreeg de bal uit de draai wat gelukkig mee en zag zijn schot nog net via de schouder van Hamdi Akujobi naast gaan.

Daarna was het Almere City dat opnieuw gevaarlijk voor het doel van Vasilios Barkas verscheen. Linksback Vasilios Zagaritis veroverde de bal en zette een aanval op. Brym zag zijn schot via een Utrechts been op de buitenkant van de paal belanden.

In de slotfase was het invaller Miliano Jonathans die dichtbij een treffer was. De linkspoot kapte naar binnen en zag zijn schot uiteenspatten op de lat.