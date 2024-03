Heerlijke anekdote: Lionel Messi is ook buiten het veld geliefd bij Inter Miami

Lionel Messi begint langzaamaan een woordje Engels te spreken, als we Julian Gressel mogen geloven. Zijn teamgenoot bij Inter Miami deelt in de podcast Player / Manager een geinige anekdote over hoe de Argentijn met zijn teamgenoten communiceert.

Van de Spaanstalige Messi is bekend dat hij eigenlijk geen woord Engels spreekt. Toch lijkt de linkspoot zijn best te doen om zich aan te passen in de Verenigde Staten.

If you want to watch the full clip here it is



Source: I’m the other person on the podcast



it’s called Player / Manager and the whole first episode is me just asking him questions about what it’s like playing with all those guys pic.twitter.com/mghAWMskqq — Zealand (@theoldzealand) March 2, 2024

Messi heeft zich inmiddels genesteld in Midden-Amerika, waar hij met zijn goede vrienden en voormalig FC Barcelona-spelers Jordi Alba, Sergio Busquets en inmiddels ook Luis Suárez net aan een nieuw seizoen begonnen is in de MLS.

Afgelopen zaterdag won Inter Miami met 5-0 van Orlando City. Suárez en Messi vertolkten beiden een hoofdrol met twee gemaakte doelpunten. Messi en de andere sterren deden in Amerika meteen hun best om de andere spelers op hun gemak te stellen, zo vertelt Gressel.

"Daar waren ze alle vier (Messi, Busquets, Alba en Suárez, red.) vanaf het begin mee bezig. Het zijn hele bescheiden en hele goede jongens en teamgenoten", steekt Gressel de loftrompet over het kwartet.

De in Duitsland geboren rechtermiddenvelder deelt dan een anekdote over Messi. "Leo en ik hebben een soort inside joke met zijn tweëen. In een van de eerste paar dagen vroeg Leo of ik ook Spaans sprak."

"Dus ik zei dat ik het wel begreep, maar zelf niet echt sprak. Toen moest Messi glimlachen en zei hij dat mijn Spaans waarschijnlijk beter was dan zijn Engels. Er was één moment in Saudi-Arabië", blikt Gressel terug.

"We speelden tegen Al-Hilal en ik had veel loopacties gemaakt achter de verdediging. Dan rende ik langs hem en zakte hij terug op het middenveld. En op een gegeven moment liep hij naar me toe en zei hij wat in het Engels tegen me."

"Dat was de eerste keer dat hij in het Engels tegen me praatte. Hij bedekte zijn mond en zei: 'nu doen we het anders. Jij blijft en Jordi (Alba, red.) gaat diep.' Ik knikte meteen van: oké, klinkt goed", besluit Gressel lachend.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties