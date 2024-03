Heel Polen kijkt naar Lewandowski: wordt Oranje de eerste EK-tegenstander?

Dinsdagavond wordt bekend welk land de eerste tegenstander van het Nederlands elftal op het EK wordt. De loting maakte al duidelijk dat Oranje in Groep D bij Frankrijk en Oostenrijk zit. Vier landen maken nog kans om de poule te completeren: Polen, Estland, Wales en Finland. Die vier landen werken donderdagavond hun halve finales over één wedstrijd af. Dinsdagavond nemen de winnaars van die halve finales het op in de allesbeslissende eindstrijd.

Polen - Estland

Polen is op papier het sterkste land van de vier overgebleven kandidaten voor Groep D, al kende het land een uitermate teleurstellende kwalificatiecampagne. In een groep met Albanië, Tsjechië, Moldavië en Faeröer Eilanden eindigde het slechts derde. Op het uitduel met Faeröer Eilanden na, eindigde iedere wedstrijd buitenshuis in een nederlaag. Het was een grote reden van de teleurstellende derde plaats in de groep, waarin Albanië en Tsjechië als nummers één en twee eindigden.

Na de derde uitnederlaag werd bondcoach Fernando Santos de laan uitgestuurd. Onder de nieuwe bondscoach Michal Probierz is Polen nog altijd ongeslagen, al leverden de wedstrijden in Warschau tegen Moldavië (1-1) en Tsjechië (1-1) niet de gewenste resultaten op. Polen is desondanks de torenhoge favoriet tegen Estland. Dat heeft onder meer te maken met Robert Lewandowski, de absolute vedette van het nationale team.

Lewandowski lijkt precies op het goede moment in vorm te zijn geraakt. De spits van FC Barcelona vertolkte zondag in de topper tegen Atlético Madrid een hoofdrol met twee assists en een doelpunt in de 1-3 zege. Op de voorbereidende persconferentie voor de cruciale ontmoeting met Estland vertelde Lewandowski dat hij zijn optreden tegen Atlético tot nu toe zijn beste in het Barça-shirt vond. Een flinke opsteker voor de spits, die in het eerste deel van het seizoen niet altijd overtuigde.

"De tijd die ik met Kerstmis met mijn familie doorbracht, gaf me veel antwoorden op de vragen die vorig jaar opkwamen", vertelde Lewandowski op de afsluitende persconferentie voor het duel met Estland. "Ik wist wat ik moest verbeteren, wat niet werkte en waarom het gebeurde. Ik wist dat ik mijn training een beetje moest veranderen. Meer individueel trainen, dingen doen waarvan ik me beter zou voelen. Niet alleen ik, maar het hele team profiteert ervan." Lewandowski, aanvoerder van Polen, wist in zijn laatste drie interlands niet te scoren.

Robert Lewandowski heeft zijn topvorm weer te pakken.

Estland zal in Polen bijzonder goed voor de dag moeten komen om de finale van de play-offs te halen. De ploeg van bondscoach Thomas Häberli eindigde in Groep F van de EK-kwalificatie met één punt laatste achter met België, Oostenrijk, Zweden en Azerbaijan. De nummer 123 van de wereldranglijst maakt echter nog altijd kans op het EK. Dat heeft Estland te danken aan zijn Nations League-campagne, waarin het bovenaan eindigde in een groep met San Marino en Malta.

Estland is het enige team dat onderaan eindigde in zijn EK-kwalificatiegroep en nog altijd kans maakt op plaatsing. Estland wist zijn laatste elf wedstrijden niet te winnen. De laatste zege dateert van januari 2023, toen Finland in eigen huis geklopt werd (0–1). De laatste ontmoeting tussen Estland en Polen werd in 2012 afgewerkt. De vriendschappelijke ontmoeting werd toen met 1-0 gewonnen door Estland.

Het winnende doelpunt werd toen in blessuretijd gemaakt door Konstantin Vassiljev. De inmiddels 39-jarige aanvallende middenvelder van FC Flora Tallinn maakte in 2013 al indruk in Nederland door tegen Oranje tweemaal zeer fraai te scoren. ‘De Cruijff van Estland’, zoals Vassiljev ooit werd genoemd door ex-bondscoach Jelle Goes, is er in Polen ‘gewoon’ bij en zal een belangrijke troef zijn voor Estland.

Konstantin Vassiljev: de Cruijff van Estland.

Wales - Finland

De wedstrijd tussen Wales en Finland belooft op papier een stuk gelijkwaardiger te worden dan het treffen tussen Polen en Estland. Het is nog de vraag in hoeverre bondscoach Rob Page van Wales kan beschikken over routinier Aaron Ramsey, die pas net hersteld is van een blessure.

Ramsey kwam dit seizoen sporadisch in actie vanwege aanhoudend blessureleed, al deed hij afgelopen weekend wel weer twintig minuten mee als invaller. Het is genoeg voor de middenvelder van Cardiff City om opgenomen te worden in de selectie voor het duel met de Finnen en het voormalig wonderkind van Arsenal lijkt zich op te kunnen maken voor een invalbeurt.

“De kans om Aaron in deze selectie te hebben is een no-brainer", zei Ben Davies, verdediger van Tottenham Hotspur en aanvoerder van Wales, woensdag op de persconferentie. "Als hij zijn dag heeft, kan hij een wedstrijd op zijn kop zetten, een magisch moment creëren. We hebben geluk dat hij erbij is."

Wales eindigde in zijn EK-kwalificatiegroep als derde achter Kroatië en groepswinnaar Turkije. Wales maakte bij vlagen indruk, onder meer door ongeslagen te blijven tegen Kroatië (1-1, 2-1). Finland kende eveneens een sterke campagne. Met achttien punten uit tien duels verzamelde de ploeg van bondscoach Markku Kanerva een behoorlijk aantal punten. Meer dan plek drie zat er echter niet in, daar Denemarken en Slovenië met 22 punten nóg beter presteerden.

Aaron Ramsey kampt ook dit seizoen met veelvuldig blessureleed, maar hij blijft een van de boegbeelden van het nationale team.

“Ze speelden een prima kwalificatiecampagne” weet Davies. “Ze hebben een goed georganiseerd team en spelers die het je moeilijk kunnen maken als je niet op scherp staat. We verwachten een spannende wedstrijd omdat ze zo goed georganiseerd zijn."

Finland verzekerde zich met plaatsing voor het vorige EK voor het eerst van deelname aan een eindtoernooi. Met een derde plaats presteerde het land bovendien zeer verdienstelijk. Een eventuele nieuwe ticket voor het EK lijkt vooral af te hangen van de vorm van Teemu Pukki. De spits van Minnesota United maakte al 39 treffers voor de nationale ploeg en staat misschien wel voor zijn laatste kans om zich met Finland te plaatsen voor een eindtoernooi.

Net zo belangrijk als Pukki voorin is, zal achterin veel afhangen van Lukás Hrádecký. De doelman koerst met Bayer Leverkusen af op een historische landstitel, terwijl die Werkself ook nog in de race zijn voor de DFB-Pokal en Europa League. Onder trainer Xabi Alonso presteert Hrádecký stabieler dan ooit en de doelman geldt dan ook als een van de absolute steunpilaren van het nationale team.

Lukás Hrádecký beleeft een droomseizoen met Bayer Leverkusen.

