Hedwiges Maduro ontslagen als trainer van Almere City

Hedwiges Maduro is niet langer de hoofdtrainer van Almere City, zo communiceren de Flevolanders via de officiële kanalen. De coach, die van Ajax overkwam en Alex Pastoor opvolgde, is na 'uitgebreide evaluatie' ontslagen.

Afgelopen zondag was Ajax nog met 3-0 te sterk voor Almere City, dat na zestien wedstrijden de rodelantaarndrager is. Net als nummer zeventien RKC Waalwijk verzamelden de Almeerders zes punten.

Nummer zestien Sparta noteerde al het dubbele, twaalf punten. Technisch manager Johan Hansma verklaart de beslissing van de clubleiding. "Hedwiges is een kind van de club en we hebben hem afgelopen zomer heel bewust aangesteld als hoofdtrainer."

Almere stelde onlangs Foeke Booy aan om Maduro van de nodige ervaring en expertise te voorzien. "Wij wilden hem dan ook zolang mogelijk de tijd geven om met het team te groeien naar betere prestaties."

"Wij hebben hem daarbij maximaal proberen te ondersteunen maar helaas is dat nog steeds niet zichtbaar in performance en punten." "Daarom hebben we na de evaluatie van vanochtend besloten te stoppen met de samenwerking.”

Maduro werd deze zomer aangesteld als hoofdtrainer van Almere City FC, waar hij eerder van december 2018 tot de zomer van 2023 hoofdtrainer van Jong Almere City en assistent-trainer van het eerste elftal was.

In die laatste rol dwong hij samen met toenmalig hoofdtrainer Alex Pastoor promotie naar de Eredivisie af. Onder Pastoor werd in het eerste jaar nog lijfsbehoud verzekerd, maar nu koerst Almere weer af op degradatie.