Hedwiges Maduro boekt met Almere City eerste overwinning van het seizoen

Almere City heeft vrijdagavond de eerste overwinning van het seizoen geboekt. In eigen huis werd NEC in een spannend duel met 1-0 verslagen. Het enige doelpunt werd gemaakt door Thomas Ouwejan, die de bal ongelukkig tegen zijn knie aankreeg en zijn eigen doelman daarmee verschalkte.

Almere City begon sterk aan de wedstrijd en de eerste kans was dan na een minuut of tien ook voor de thuisploeg. Logan Delaurier-Chaubet stuitte op de voeten van NEC-doelman Robin Roefs. Uit de daaropvolgende hoekschop zag Théo Barbet zijn kopbal van de lijn gekopt worden door Kodai Sano.

NEC kreeg voornamelijk geen grip op spelverdeler Thom Haye, die de defensie van de Nijmegenaren problemen bezorgde met zijn scherpe voorzetten. Na een minuut of twintig kroop NEC wat meer uit de schulp en dacht het via Koki Ogawa op schitterende wijze op voorsprong te komen, ware het niet dat de Japanner buitenspel stond.

Daarna volgde nog een mogelijkheid voor Basar Önal, voordat Almere City tot de rust weer besloot om aan te zetten. Dat leverde een aantal mogelijkheden op, maar de grootste kans viel aan de andere kant. Ogawa kreeg de bal op een presenteerblaadje van Önal, maar kopte van dichtbij naast.

Na rust schoot Thom Haye een vrije trap op het dak van het doel en kopte Vito van Crooij aan de andere kant net naast. NEC werd vervolgens gevaarlijker en trof via Ouwejan het zijnet, waarna Önal na een fraaie controle midden op Almere-doelman Nordin Bakker schoot.

De wedstrijd leek wat dood te bloeden in de tweede helft, maar tien minuten voor tijd kwam Almere City op zeer fortuinlijke wijze op voorsprong. Een voorzet vanaf rechts belandde via Bram Nuytinck op de knie van Ouwejan, die de bal zo over Roefs het doel in zag verdwijnen: 1-0.

De overwinning geeft trainer Hedwiges Maduro weer wat lucht. Door de driepunter komt Almere City op een totaal van zes punten, waarmee het nog altijd de zeventiende plaats bezet in de Eredivisie. NEC blijft door het teleurstellende resultaat steken op slechts tien punten en daarmee een twaalfde plek.